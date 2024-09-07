07 сентября 2024

Spiegel: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протест Китая

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Немецкие корабли пройдут через Тайваньский пролив в середине сентября Фото:

Немецкие военные корабли «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» планируют пройти через Тайваньский пролив в сентябре этого года, несмотря на возможные дипломатические последствия со стороны Китая. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат „Баден-Вюртемберг“ и корабль военной поддержки „Франкфурт-на-Майне“ пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября», — сообщает Spiegel. По информации издания, маршрут выбран в соответствии с международным правом, которое гарантирует свободное судоходство через пролив.

Корабли находятся в водах Индо-Тихоокеанского региона, где участвовали в международных маневрах по предотвращению военных поставок в Северную Корею. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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Немецкие военные корабли «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» планируют пройти через Тайваньский пролив в сентябре этого года, несмотря на возможные дипломатические последствия со стороны Китая. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат „Баден-Вюртемберг“ и корабль военной поддержки „Франкфурт-на-Майне“ пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября», — сообщает Spiegel. По информации издания, маршрут выбран в соответствии с международным правом, которое гарантирует свободное судоходство через пролив. Корабли находятся в водах Индо-Тихоокеанского региона, где участвовали в международных маневрах по предотвращению военных поставок в Северную Корею. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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