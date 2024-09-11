В центре Перми по проекту КРТ ускорили расселение жителей аварийных домов

12 сентября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Из ветхого жилья на улице Плеханова расселили порядка 80% жителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на улице Плеханова с опережением графика идет расселение жителей ветхих и аварийных домов. Их сносят, а на участке будет реализован проект комплексного развития территории (КРТ). С сентября 2023 года пермская компания «Экострой», входящая в состав СГ «Развитие», расселила уже порядка 80% жителей. Это вдвое быстрее сроков, установленных в договоре КРТ. Об этом URA.RU на восьмом Камском форуме профессионалов рынка недвижимости рассказал руководитель проекта СГ «Развитие» Дмитрий Большаков. «Для Пермского края это уникальный проект, первый в своем роде. Акцент делается именно на расселение аварийного и ветхого жилья. Проект планируется реализовать за семь лет, из них два года отводится на расселение, еще пять — на строительство. Мы считаем его интересным и с радостью будем участвовать в подобных проектах в дальнейшем», — рассказал Большаков. Руководитель проекта СГ «Развитие» Дмитрий Большаков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Компания строго выполняет все установленные законом требования к расселению. Люди получают положенные компенсации согласно ч. 7 ст. 32 ЖК РФ: за непроизведенный капитальный ремонт, услуги риэлторов, рыночную стоимость квартиры и другие. Им также предоставляют новое жилье и возмещают все затраты, возникшие при переезде. До начала реализации проекта большинство жителей проголосовали за расселение домов. К каждому собственнику применяется индивидуальный подход — людей переселяют в разные районы города исходя из их пожеланий. Например, некоторые жители хотели переехать ближе к родственникам или школам детей. В результате все собственники удовлетворены условиями расселения, и на сегодняшний день не возникло ни одного судебного спора. Сейчас улица Плеханова застроена ветхим жильем СГ «Развитие» На территории построят новые жилые дома и детский сад на 51 место СГ «Развитие» Реновации подлежит территория в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка СГ «Развитие» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на улице Плеханова с опережением графика идет расселение жителей ветхих и аварийных домов. Их сносят, а на участке будет реализован проект комплексного развития территории (КРТ). С сентября 2023 года пермская компания «Экострой», входящая в состав СГ «Развитие», расселила уже порядка 80% жителей. Это вдвое быстрее сроков, установленных в договоре КРТ. Об этом URA.RU на восьмом Камском форуме профессионалов рынка недвижимости рассказал руководитель проекта СГ «Развитие» Дмитрий Большаков. «Для Пермского края это уникальный проект, первый в своем роде. Акцент делается именно на расселение аварийного и ветхого жилья. Проект планируется реализовать за семь лет, из них два года отводится на расселение, еще пять — на строительство. Мы считаем его интересным и с радостью будем участвовать в подобных проектах в дальнейшем», — рассказал Большаков. Компания строго выполняет все установленные законом требования к расселению. Люди получают положенные компенсации согласно ч. 7 ст. 32 ЖК РФ: за непроизведенный капитальный ремонт, услуги риэлторов, рыночную стоимость квартиры и другие. Им также предоставляют новое жилье и возмещают все затраты, возникшие при переезде. До начала реализации проекта большинство жителей проголосовали за расселение домов. К каждому собственнику применяется индивидуальный подход — людей переселяют в разные районы города исходя из их пожеланий. Например, некоторые жители хотели переехать ближе к родственникам или школам детей. В результате все собственники удовлетворены условиями расселения, и на сегодняшний день не возникло ни одного судебного спора.