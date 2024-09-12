В пермском минздраве рассказали, куда подевались врачи-гинекологи из поликлиники

Минздрав: в пермской поликлинике возник дефицит гинекологов из-за отпусков

13 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Врачи ушли в отпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В минздраве Пермского края прокомментировали отсутствие записи к гинекологам в женской консультации №1, которая находится на улице Солдатова, 42/1 в краевой столице. Двое врачей ушли в очередной отпуск, еще один специалист находится в отпуске по уходу за ребенком, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В женской консультации №1 на улице Солдатова, 42/1 работают семь врачей акушеров-гинекологов, из которых двое в настоящее время находятся в очередном отпуске, и еще один — в отпуске по уходу за ребенком. На сегодняшний день в женской консультации №1 ведут прием четыре врача акушера-гинеколога: два участковых, один акушер-гинеколог кабинета патологии шейки матки и один акушер-гинеколог кабинета гинекологической эндокринологии. К последним двум врачам запись осуществляется только по направлению», — рассказали в пресс-службе минздрава Пермского края. В ведомстве добавили, что в женской консультации каждый день с 08:00 до 15:00 работает кабинет раннего выявления заболевания. В нем работает акушерка, которая принимает пациентов в день обращения. Также пермячки, которые прикреплены к этой женской консультации, могут записаться на плановый прием к гинекологу в поликлинику на улице Николая Островского, 111. Запись ведется через портал «Госуслуги», сайт «К врачу», по номеру телефон 122, через инфомат или сотрудника Городской клинической поликлиники №5 при посещении любого филиала. Если свободных бирок нет, можно оставить заявку администратору поликлиники. Кроме этого, в женской консультации на улице Николая Островского, 111 в рабочие дни принимает дежурный акушер-гинеколог. И в каждом филиале Городской клинической больницы №5 есть кабинеты раннего выявления заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В минздраве Пермского края прокомментировали отсутствие записи к гинекологам в женской консультации №1, которая находится на улице Солдатова, 42/1 в краевой столице. Двое врачей ушли в очередной отпуск, еще один специалист находится в отпуске по уходу за ребенком, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В женской консультации №1 на улице Солдатова, 42/1 работают семь врачей акушеров-гинекологов, из которых двое в настоящее время находятся в очередном отпуске, и еще один — в отпуске по уходу за ребенком. На сегодняшний день в женской консультации №1 ведут прием четыре врача акушера-гинеколога: два участковых, один акушер-гинеколог кабинета патологии шейки матки и один акушер-гинеколог кабинета гинекологической эндокринологии. К последним двум врачам запись осуществляется только по направлению», — рассказали в пресс-службе минздрава Пермского края. В ведомстве добавили, что в женской консультации каждый день с 08:00 до 15:00 работает кабинет раннего выявления заболевания. В нем работает акушерка, которая принимает пациентов в день обращения. Также пермячки, которые прикреплены к этой женской консультации, могут записаться на плановый прием к гинекологу в поликлинику на улице Николая Островского, 111. Запись ведется через портал «Госуслуги», сайт «К врачу», по номеру телефон 122, через инфомат или сотрудника Городской клинической поликлиники №5 при посещении любого филиала. Если свободных бирок нет, можно оставить заявку администратору поликлиники. Кроме этого, в женской консультации на улице Николая Островского, 111 в рабочие дни принимает дежурный акушер-гинеколог. И в каждом филиале Городской клинической больницы №5 есть кабинеты раннего выявления заболеваний.