В Тюмени участники СВО смогут вместо бесплатного участка получить деньги

В Тюменской области участники спецоперации смогут вместо бесплатного земельного участка получить выплату в размере 1,3 миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты во время заседания облдумы 12 сентября.
«Предусматривается установление меры поддержки участнику специальной военной операции, членам семьи погибшего участника СВО в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — указано в пояснительной записке. Сумма выплаты составит 1 360 450 рублей.
Ранее URA.RU писало, что сумма выплаты будет фиксированной, несмотря на то, в каком районе региона участник спецоперации или его семья могли бы получить участок. Если деньги будут положены нескольким родным погибшего военного, то сумму между ними разделят пропорционально.
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