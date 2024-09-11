11 сентября 2024

В Тюмени участники СВО смогут вместо бесплатного участка получить деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма выплаты составит 1 360 450 рублей
Сумма выплаты составит 1 360 450 рублей Фото:

В Тюменской области участники спецоперации смогут вместо бесплатного земельного участка получить выплату в размере 1,3 миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты во время заседания облдумы 12 сентября.

«Предусматривается установление меры поддержки участнику специальной военной операции, членам семьи погибшего участника СВО в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — указано в пояснительной записке. Сумма выплаты составит 1 360 450 рублей.

Ранее URA.RU писало, что сумма выплаты будет фиксированной, несмотря на то, в каком районе региона участник спецоперации или его семья могли бы получить участок. Если деньги будут положены нескольким родным погибшего военного, то сумму между ними разделят пропорционально.

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В Тюменской области участники спецоперации смогут вместо бесплатного земельного участка получить выплату в размере 1,3 миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты во время заседания облдумы 12 сентября. «Предусматривается установление меры поддержки участнику специальной военной операции, членам семьи погибшего участника СВО в виде предоставления с их согласия социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно», — указано в пояснительной записке. Сумма выплаты составит 1 360 450 рублей. Ранее URA.RU писало, что сумма выплаты будет фиксированной, несмотря на то, в каком районе региона участник спецоперации или его семья могли бы получить участок. Если деньги будут положены нескольким родным погибшего военного, то сумму между ними разделят пропорционально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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