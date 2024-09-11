11 сентября 2024

В Перми перекрыто движение по части улицы Окулова

© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие движения продлится до 16 сентября
Перекрытие движения продлится до 16 сентября Фото:

В Перми временно ограничено движение по одной из полос на участке улицы Окулова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

«Временно прекращено движение по одной полосе на улице Окулова. Ограничение введено на участке возле дома № 46 и будет действовать до 16 сентября», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что ограничение введено из-за работ на сетях водоснабжения. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и планировать маршруты поездок заранее.

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В Перми временно ограничено движение по одной из полос на участке улицы Окулова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «Временно прекращено движение по одной полосе на улице Окулова. Ограничение введено на участке возле дома № 46 и будет действовать до 16 сентября», — уточнили в министерстве. Отмечается, что ограничение введено из-за работ на сетях водоснабжения. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и планировать маршруты поездок заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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