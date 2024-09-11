В Перми перекрыто движение по части улицы Окулова

Перекрытие движения продлится до 16 сентября
В Перми временно ограничено движение по одной из полос на участке улицы Окулова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
«Временно прекращено движение по одной полосе на улице Окулова. Ограничение введено на участке возле дома № 46 и будет действовать до 16 сентября», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что ограничение введено из-за работ на сетях водоснабжения. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и планировать маршруты поездок заранее.
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