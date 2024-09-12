Задержан петербургский бизнесмен за махинации при поставках для Минобороны

СК РФ задержал гендиректора ООО "Ленбытхим" Дениса Михайлова по подозрению в мошенничестве
Гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов задержан Следственным комитетом РФ. Он подозревается в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны России, заявили в официальном telegram-канале СК. Речь идет о поставках бытовой химии и чистящих средств для оборонного ведомства, уточняет Shot
«Михайлов при исполнении госконтрактов на 115 миллионов рублей с „Военторгом“ умышленно завысил цены на сырье и материалы», — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ. Там подчеркнули, что Михайлов, предположительно, похитил более 20 миллионов рублей.
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