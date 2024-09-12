Liberation: Дуров начал сотрудничать с французскими властями

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После ареста основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стал сотрудничать со следователями, сообщили французские СМИ
После ареста основателя Telegram Павла Дурова мессенджер стал сотрудничать со следователями, сообщили французские СМИ Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

После задержания основателя Telegram Павла Дурова, мессенджер начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять им информацию для идентификации преступников. Об этом сообщили французские СМИ.

«Telegram после задержания Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, которая помогает „идентифицировать преступников“, — заявили в Liberation. Там отмечают, что запросы поступают от следователей, в частности, в рамках расследований преступлений против детей. 

Во Франции Дурова считают причастным к ряду тяжелых преступлений. Прокуратура утверждает, что бизнесмен не реагировал на запросы Парижа. Он был арестован, а после отпущен под залог. 

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После задержания основателя Telegram Павла Дурова, мессенджер начал отвечать на запросы французских следователей и предоставлять им информацию для идентификации преступников. Об этом сообщили французские СМИ. «Telegram после задержания Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей во Франции и предоставлять информацию, которая помогает „идентифицировать преступников“, — заявили в Liberation. Там отмечают, что запросы поступают от следователей, в частности, в рамках расследований преступлений против детей.  Во Франции Дурова считают причастным к ряду тяжелых преступлений. Прокуратура утверждает, что бизнесмен не реагировал на запросы Парижа. Он был арестован, а после отпущен под залог. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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