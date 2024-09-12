В России удалось переломить западные тренды в культуре. Политика сохранения отечественных традиций, которую продвигает президент Владимир Путин, дала свои результаты, и они хорошо заметны по тенденциям развития туристической отрасли, сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Мы в России с главными для нас ценностями определились, закрепили их в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет, кто так же, как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой, по ее естественным законам», — заявил Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.
«Россия изначально складывалась как многонациональное государство. И это, безусловно, отразилось на наших традициях. В этом — основа и нашей общей идентичности, и нашей духовной силы. Развитию культуры мы уделяем огромное значение. Постоянно обновляется инфраструктура музеев, театров, клубов, библиотек. Возрождаем храмы. Реконструируются набережные, парки, скверы, общественные пространства. Все это не только гуманитарная составляющая, но и важный фактор развития всех наших регионов», — заявил президент.
Он также отметил, что «продвигаемая западными элитами ценностная повестка игнорирует, а подчас и намеренно оскорбляет общемировые религии, культурные традиции целых регионов мира». «Уверен, что большинству стран и народов такие подходы, конечно, не по душе. Они видят будущее культуры во взаимном уважении и доверии, в равноправном международном сотрудничестве в этой сфере», — завил он.
Растущий интерес к русской культуре и традициям, по словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, очевиден. В этом году внутренний туризм достигнет 90 млн поездок (в 2023 году было 78 миллионов). И в этом объеме культурно-просветительский туризм занимает ведущее место. «Даже гастрономические туры тесно связаны с культурой и традициями тех мест, куда вы отправляетесь, — он самобытен. Вы можете приехать в санаторий и в свободное время отправиться куда-то на экскурсию, в музеи, — пояснил Барзыкин. — Люди всегда едут за впечатлениями. Многие готовы отправиться через пол-России в Новосибирск на премьеру в местном Оперном театре или в Анапу, чтобы увидеть развалины Горгиппии и постановку балета».
Юрий Барзыкин отметил, что культура является «мягкой» силой для погружения в традиции России и ее народов как для своих, так и для иностранных туристов. Но главная цель Путина, по мнению эксперта, — это создать условия для изучения и вовлечения в культуру и традиции народов России собственных граждан. «В России нет неперспективных территорий, потому что каждая из них самобытна, уникальна.
Когда человек знает свою культуру, свои традиции и обычаи, понимает их, ему не нужен никакой Запад — он гордится тем, что создано в нашей стране. Тренд на Запад преодолен, и наши люди начинают все больше узнавать свою страну и свои регионы, о которых многие толком ничего не знают», — пояснил эксперт.
Это подтверждает и директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе Елена Морозова. Она рассказала URA.RU, что после возвращения в Россию музей находился в удручающем состоянии, с территории комплекса вывезли 300 КАМАЗов мусора. Но сегодня древнюю территорию «Херсонеса Таврического» не узнать, а в этом году открылся еще и «Новый Херсонес», который расширяет для людей возможности познавать историю не только Крыма и Новороссии, но и России в целом.
«Это возрождение духовной культуры. Люди к нам идут потоком. „Новый Херсонес“ [построенный по инициативе Путина] настолько воодушевляет посетителей, что они идут смотреть святыни древнего города. Это две площадки, взаимодополняющие друг друга. Меняется дух Херсонеса, меняется отношение людей к истории своей страны, к культуре. Достаточно сказать, что если раньше на территории Херсонеса был пляж, и люди, простите, ходили в неглиже по памятнику, сейчас это — настоящий духовный центр», — заключила Морозова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.