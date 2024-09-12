Происшествия В Севастополе сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта 12 сентября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 + Житель Севастополя по заданию СБУ готовил теракт на одном из объектов инфраструктуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФСБ России предотвратила террористический акт, который готовился на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Диверсию планировал осуществить 51-летний местный житель. «Сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. … Теракт планировал совершить 51-летний местный житель для нарушения военных перевозок», — пишет «Лента.ру». Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы за госизмену. Согласно информации ФСБ, подозреваемый был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и получил задание собирать данные о важных объектах в Севастополе. Он изъял взрывчатку из тайника для подрыва железнодорожного моста и перевез ее домой, где его и задержали сотрудники спецслужб. Ранее в Керчи задержали 23-летнего гражданина России за распространение секретных данных ВСУ. Он передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации российских систем ПВО к Крыму. Против молодого человека возбудили уголовное дело по факту госизмены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ России предотвратила террористический акт, который готовился на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Диверсию планировал осуществить 51-летний местный житель. «Сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. … Теракт планировал совершить 51-летний местный житель для нарушения военных перевозок», — пишет «Лента.ру». Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы за госизмену. Согласно информации ФСБ, подозреваемый был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и получил задание собирать данные о важных объектах в Севастополе. Он изъял взрывчатку из тайника для подрыва железнодорожного моста и перевез ее домой, где его и задержали сотрудники спецслужб. Ранее в Керчи задержали 23-летнего гражданина России за распространение секретных данных ВСУ. Он передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации российских систем ПВО к Крыму. Против молодого человека возбудили уголовное дело по факту госизмены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям