В Севастополе сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта

ФСБ России предотвратила террористический акт, который готовился на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Диверсию планировал осуществить 51-летний местный житель.
«Сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. … Теракт планировал совершить 51-летний местный житель для нарушения военных перевозок», — пишет «Лента.ру». Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы за госизмену.
Согласно информации ФСБ, подозреваемый был завербован сотрудником Службы безопасности Украины и получил задание собирать данные о важных объектах в Севастополе. Он изъял взрывчатку из тайника для подрыва железнодорожного моста и перевез ее домой, где его и задержали сотрудники спецслужб.
Ранее в Керчи задержали 23-летнего гражданина России за распространение секретных данных ВСУ. Он передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации российских систем ПВО к Крыму. Против молодого человека возбудили уголовное дело по факту госизмены.
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