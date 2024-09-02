В Керчи задержан россиянин за передачу данных ВСУ

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ФСБ РФ задержали гражданина РФ в Керчи по делу о госизмене, заявили в спецслужбах Фото:

В Керчи 23-летний гражданин РФ был задержан сотрудниками ФСБ за распространение секретных данных украинским спецслужбам. Он передавал сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму, пишут СМИ.

«ФСБ РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что следователи изъяли средства связи, в которых была вскрыта переписка с украинским куратором. Против россиянина возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.

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В Керчи 23-летний гражданин РФ был задержан сотрудниками ФСБ за распространение секретных данных украинским спецслужбам. Он передавал сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму, пишут СМИ. «ФСБ РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Уточняется, что следователи изъяли средства связи, в которых была вскрыта переписка с украинским куратором. Против россиянина возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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