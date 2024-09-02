В Керчи задержан россиянин за передачу данных ВСУ

02 сентября 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

ФСБ РФ задержали гражданина РФ в Керчи по делу о госизмене, заявили в спецслужбах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Керчи 23-летний гражданин РФ был задержан сотрудниками ФСБ за распространение секретных данных украинским спецслужбам. Он передавал сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму, пишут СМИ. «ФСБ РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Уточняется, что следователи изъяли средства связи, в которых была вскрыта переписка с украинским куратором. Против россиянина возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Керчи 23-летний гражданин РФ был задержан сотрудниками ФСБ за распространение секретных данных украинским спецслужбам. Он передавал сведения о дислокации российских средств ПВО в Крыму, пишут СМИ. «ФСБ РФ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС РФ», — передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Уточняется, что следователи изъяли средства связи, в которых была вскрыта переписка с украинским куратором. Против россиянина возбуждено уголовное дело по факту госизмены. Обвиняемому может грозить пожизненное лишение свободы.