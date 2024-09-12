Челябинский облсуд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему подростка

Челябинский областной суд переквалифицировал преступление на менее тяжкое Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский областной суд 12 сентября смягчил приговор таксисту-мигранту из Таджикистана, осужденному на восемь лет за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему не только снизили срок, но и отпустили со строгого режима на общий.

«Суд апелляционной инстанции, не согласившись с выводами районного суда, переквалифицировал действия подсудимого с п.„а“ ч.3 ст. 131 УК РФ на ч.1 ст. 131 УК РФ. Наказание снижено до трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Изнасилование произошло в августе 2023 года. Предварительно, мигрант, подрабатывая в такси, приехал на вызов. К нему в машину села 16-летняя девушка. В ходе поездки мужчина оказывал ей знаки внимания, катал по городу, предлагал развлечься. Но после отказа привез ее к своему дому, где силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал. Все время девушка не могла позвать на помощь из-за севшего телефона. Лишь в квартире она попыталась сопротивляться, но силы были неравны.

После задержания таксист отрицал свою вину. На время следствия его отправили в СИЗО. В мае 2024 года ему вынесли приговор. Мужчину признали виновным и отправили в колонию строгого режима сроком на восемь лет. Сегодня апелляционная инстанция смягчила это решение.