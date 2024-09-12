Организаторы саммита БРИКС в Казани не испугались украинских беспилотников

Казань активно готовится к предстоящему саммиту БРИКС, и никаких планов по его переносу в другой город нет, несмотря на возможные угрозы атак с помощью беспилотников ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не было [планов перенести саммит]. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту», — заявил Песков в беседе с радиостанцией «Маяк», отвечая на вопрос о возможности изменения места проведения мероприятия из-за угрозы атаки дронами. С начала текущего года Россия приняла председательство в БРИКС и в октябре примет главное событие организации — саммит в Казани.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на двустороннюю встречу во время саммита БРИКС в Казани. Целью разговора станет обсуждение итогов сотрудничества и планов на будущее.
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