Организаторы саммита БРИКС в Казани не испугались украинских беспилотников

Песков: саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось

12 сентября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что саммит БРИКС не будут переносить в другой город Фото: Владимир Андреев © URA.RU Казань активно готовится к предстоящему саммиту БРИКС, и никаких планов по его переносу в другой город нет, несмотря на возможные угрозы атак с помощью беспилотников ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не было [планов перенести саммит]. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту», — заявил Песков в беседе с радиостанцией «Маяк», отвечая на вопрос о возможности изменения места проведения мероприятия из-за угрозы атаки дронами. С начала текущего года Россия приняла председательство в БРИКС и в октябре примет главное событие организации — саммит в Казани. Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на двустороннюю встречу во время саммита БРИКС в Казани. Целью разговора станет обсуждение итогов сотрудничества и планов на будущее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Казань активно готовится к предстоящему саммиту БРИКС, и никаких планов по его переносу в другой город нет, несмотря на возможные угрозы атак с помощью беспилотников ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не было [планов перенести саммит]. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту», — заявил Песков в беседе с радиостанцией «Маяк», отвечая на вопрос о возможности изменения места проведения мероприятия из-за угрозы атаки дронами. С начала текущего года Россия приняла председательство в БРИКС и в октябре примет главное событие организации — саммит в Казани. Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на двустороннюю встречу во время саммита БРИКС в Казани. Целью разговора станет обсуждение итогов сотрудничества и планов на будущее.