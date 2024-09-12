Организаторы саммита БРИКС в Казани не испугались украинских беспилотников

Песков: саммит БРИКС пройдет в Казани, как и планировалось
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что саммит БРИКС не будут переносить в другой город Фото:

Казань активно готовится к предстоящему саммиту БРИКС, и никаких планов по его переносу в другой город нет, несмотря на возможные угрозы атак с помощью беспилотников ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не было [планов перенести саммит]. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту», — заявил Песков в беседе с радиостанцией «Маяк», отвечая на вопрос о возможности изменения места проведения мероприятия из-за угрозы атаки дронами. С начала текущего года Россия приняла председательство в БРИКС и в октябре примет главное событие организации — саммит в Казани.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на двустороннюю встречу во время саммита БРИКС в Казани. Целью разговора станет обсуждение итогов сотрудничества и планов на будущее.

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Казань активно готовится к предстоящему саммиту БРИКС, и никаких планов по его переносу в другой город нет, несмотря на возможные угрозы атак с помощью беспилотников ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, не было [планов перенести саммит]. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту», — заявил Песков в беседе с радиостанцией «Маяк», отвечая на вопрос о возможности изменения места проведения мероприятия из-за угрозы атаки дронами. С начала текущего года Россия приняла председательство в БРИКС и в октябре примет главное событие организации — саммит в Казани. Ранее президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на двустороннюю встречу во время саммита БРИКС в Казани. Целью разговора станет обсуждение итогов сотрудничества и планов на будущее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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