Путин пригласил Моди в Казань

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Моди Нарендра. Stock, путин владимир, моди нарендра, stock
Встреча Путина и Моди пройдет 22 октября в Казани Фото:

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Об этом сообщает официальный telegram-канал Кремля.

«Мы ждем господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — говорит Путин на опубликованном в telegram-канале видео. Об этом российский лидер заявил во время его встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Путин предложил провести встречу во время саммита БРИКС. Целью разговора станет обсуждение итогов совместной работы и планов на будущее сотрудничество, отмечает ТАСС.

Ранее Путин встретился в Константиновском дворце с советником премьер-министра Индии Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом. Там они обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает официальный telegram-канал Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Об этом сообщает официальный telegram-канал Кремля. «Мы ждем господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — говорит Путин на опубликованном в telegram-канале видео. Об этом российский лидер заявил во время его встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Путин предложил провести встречу во время саммита БРИКС. Целью разговора станет обсуждение итогов совместной работы и планов на будущее сотрудничество, отмечает ТАСС. Ранее Путин встретился в Константиновском дворце с советником премьер-министра Индии Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом. Там они обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает официальный telegram-канал Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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