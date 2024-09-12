Путин пригласил Моди в Казань

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Об этом сообщает официальный telegram-канал Кремля.
«Мы ждем господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — говорит Путин на опубликованном в telegram-канале видео. Об этом российский лидер заявил во время его встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Путин предложил провести встречу во время саммита БРИКС. Целью разговора станет обсуждение итогов совместной работы и планов на будущее сотрудничество, отмечает ТАСС.
Ранее Путин встретился в Константиновском дворце с советником премьер-министра Индии Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом. Там они обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает официальный telegram-канал Кремля.
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