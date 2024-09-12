Политика Путин пригласил Моди в Казань 12 сентября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 + Встреча Путина и Моди пройдет 22 октября в Казани Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Об этом сообщает официальный telegram-канал Кремля. «Мы ждем господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — говорит Путин на опубликованном в telegram-канале видео. Об этом российский лидер заявил во время его встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Путин предложил провести встречу во время саммита БРИКС. Целью разговора станет обсуждение итогов совместной работы и планов на будущее сотрудничество, отмечает ТАСС. Ранее Путин встретился в Константиновском дворце с советником премьер-министра Индии Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом. Там они обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает официальный telegram-канал Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Казань. Об этом сообщает официальный telegram-канал Кремля. «Мы ждем господина Моди в Казани, я предлагаю провести и двустороннюю встречу 22 октября в Казани», — говорит Путин на опубликованном в telegram-канале видео. Об этом российский лидер заявил во время его встречи с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. Путин предложил провести встречу во время саммита БРИКС. Целью разговора станет обсуждение итогов совместной работы и планов на будущее сотрудничество, отмечает ТАСС. Ранее Путин встретился в Константиновском дворце с советником премьер-министра Индии Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом. Там они обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает официальный telegram-канал Кремля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям