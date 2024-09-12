Две француженки заплатят штраф за утверждение, что жена Макрона — мужчина

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Слухи о том, что Брижит Макрон сменила пол, ходят уже много лет Фото:

Парижский суд в четверг вынес решение по делу о клевете против супруги президента Франции Брижит Макрон. Две женщины, француженки Наташи Рей и Дельфин Жегусс, утверждавшие, что первая леди родилась мужчиной, были приговорены к штрафам на общую сумму 13,5 тысячи евро.

«Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье [девичья фамилия] и 5 тысяч евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба», — сообщил телеканал BFMTV.

Судебный процесс против Наташи Рей и Дельфин Жегусс проходил в июне в коррекционном трибунале Парижа. Обвинения касались клеветы и распространения ложных сведений. Случай получил широкий резонанс после того, как видео с утверждениями о прошлом Брижит Макрон стало вирусным и быстро распространилось по всему миру.

Слухи о смене пола жены Макрона распространяются уже несколько лет. В марте 2024 года американская телеведущая Кэндис Оуэнс собрала информацию, якобы доказывающую, что супруга президента Франции Брижит Макрон сменила пол, пишет «360.ru». По ее версии, Брижит Макрон на самом деле пропала в далеких 1960-х, а ее личность присвоил ее брат Жан-Мишель Тронье.

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Парижский суд в четверг вынес решение по делу о клевете против супруги президента Франции Брижит Макрон. Две женщины, француженки Наташи Рей и Дельфин Жегусс, утверждавшие, что первая леди родилась мужчиной, были приговорены к штрафам на общую сумму 13,5 тысячи евро. «Женщин приговорили к штрафу в 500 евро условно. Им также придется выплатить 8 тысяч евро в качестве компенсации Брижит Тронье [девичья фамилия] и 5 тысяч евро ее брату Жану-Мишелю Тронье в качестве компенсации морального ущерба», — сообщил телеканал BFMTV. Судебный процесс против Наташи Рей и Дельфин Жегусс проходил в июне в коррекционном трибунале Парижа. Обвинения касались клеветы и распространения ложных сведений. Случай получил широкий резонанс после того, как видео с утверждениями о прошлом Брижит Макрон стало вирусным и быстро распространилось по всему миру. Слухи о смене пола жены Макрона распространяются уже несколько лет. В марте 2024 года американская телеведущая Кэндис Оуэнс собрала информацию, якобы доказывающую, что супруга президента Франции Брижит Макрон сменила пол, пишет «360.ru». По ее версии, Брижит Макрон на самом деле пропала в далеких 1960-х, а ее личность присвоил ее брат Жан-Мишель Тронье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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