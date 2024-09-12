На Ставрополье начался процесс по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

12 сентября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

В Ставропольском крае проходит судебное заседание по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В Андроповском районном суде Ставропольского края состоялось первое судебное заседание по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (Дагестан), которое произошло в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее Армавирский городской суд Краснодарского края вынес приговор пяти гражданским, которые являлись зачинщиками беспорядков. Отмечается, что рассмотрение дел было перенесено из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края. «В Андроповском районном суде Ставропольского края состоялось первое судебное заседание в отношении пяти жителей Республики Дагестан. <…> Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев обвиняются в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества. Также их обвиняют в неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности», — передает прокуратура Ставропольского края. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. В ходе следствия определили, что участники беспорядков в Махачкале нанесли вред имуществу на сумму более 24 миллионов рублей. Они также нарушили требования транспортной и авиационной безопасности и нанесли урон представителям власти. В Краснодарском крае Армавирский городской суд ранее вынес приговор пятерым участникам беспорядков, которые участвовали в беспорядках на территории аэропорта в Дагестане. Тогда массовая группа людей попыталась прорваться на борт самолета, на котором прибыли израильские граждане из Тель-Авива. Организаторам беспорядков суд назначил наказание от 6 лет и 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Андроповском районном суде Ставропольского края состоялось первое судебное заседание по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы (Дагестан), которое произошло в октябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ранее Армавирский городской суд Краснодарского края вынес приговор пяти гражданским, которые являлись зачинщиками беспорядков. Отмечается, что рассмотрение дел было перенесено из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края. «В Андроповском районном суде Ставропольского края состоялось первое судебное заседание в отношении пяти жителей Республики Дагестан. <…> Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров, Магомедгаджи Чиргилаев обвиняются в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества. Также их обвиняют в неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности», — передает прокуратура Ставропольского края. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. В ходе следствия определили, что участники беспорядков в Махачкале нанесли вред имуществу на сумму более 24 миллионов рублей. Они также нарушили требования транспортной и авиационной безопасности и нанесли урон представителям власти. В Краснодарском крае Армавирский городской суд ранее вынес приговор пятерым участникам беспорядков, которые участвовали в беспорядках на территории аэропорта в Дагестане. Тогда массовая группа людей попыталась прорваться на борт самолета, на котором прибыли израильские граждане из Тель-Авива. Организаторам беспорядков суд назначил наказание от 6 лет и 4 месяцев до 9 лет колонии общего режима, передает РАПСИ.