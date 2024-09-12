12 сентября 2024

В Москве арестовали главу мемориала Минобороны по делу о взятке

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Филиппова обвиняют в получении взятки Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Басманный суд Москвы постановил арестовать Вячеслава Филиппова, руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, по обвинению в получении взятки. Об этом стало известно из судебных документов. Уточняется, что он брал деньги от изготавливающей памятники компании.

«Избрать обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 ноября 2024 года», — говорится в документах суда, передают РИА Новости. Филиппов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки в особо крупном размере, что влечет за собой лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Суд отклонил просьбу адвоката Филиппова о домашнем аресте или ограничении определенных действий, указав на серьезность обвинений и возможность обвиняемого скрыться от следствия, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Уголовное дело было возбуждено 10 сентября после факта получения взятки.

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Басманный суд Москвы постановил арестовать Вячеслава Филиппова, руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, по обвинению в получении взятки. Об этом стало известно из судебных документов. Уточняется, что он брал деньги от изготавливающей памятники компании. «Избрать обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 ноября 2024 года», — говорится в документах суда, передают РИА Новости. Филиппов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, предусматривающей наказание за получение взятки в особо крупном размере, что влечет за собой лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Суд отклонил просьбу адвоката Филиппова о домашнем аресте или ограничении определенных действий, указав на серьезность обвинений и возможность обвиняемого скрыться от следствия, угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. Уголовное дело было возбуждено 10 сентября после факта получения взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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