В городе ХМАО горит дом сектантов

В югорске загорелся дом площадью около 400 квадратных метров
В Югорске (ХМАО) произошло возгорание частного дома площадью около 400 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что в нем проживали и устраивали приходы сектанты.
«В Югорске горит частный дом. Площадь возгорания около 400 квадратов. Очевидцы говорят, что в доме был организован некий приход, в котором помогали нуждающимся. Там проживали пятидесятники», — написано в группе «Бинокль» VK.
О причинах возгорания, жертвах и пострадавших — не сообщается. URA.RU отправило запрос в УМЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.
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