12 сентября 2024
11 сентября 2024

В городе ХМАО горит дом сектантов

© Служба новостей «URA.RU»
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В югорске загорелся дом площадью около 400 квадратных метров
В югорске загорелся дом площадью около 400 квадратных метров Фото:

В Югорске (ХМАО) произошло возгорание частного дома площадью около 400 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что в нем проживали и устраивали приходы сектанты.

«В Югорске горит частный дом. Площадь возгорания около 400 квадратов. Очевидцы говорят, что в доме был организован некий приход, в котором помогали нуждающимся. Там проживали пятидесятники», — написано в группе «Бинокль» VK.

О причинах возгорания, жертвах и пострадавших — не сообщается. URA.RU отправило запрос в УМЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Югорске (ХМАО) произошло возгорание частного дома площадью около 400 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что в нем проживали и устраивали приходы сектанты. «В Югорске горит частный дом. Площадь возгорания около 400 квадратов. Очевидцы говорят, что в доме был организован некий приход, в котором помогали нуждающимся. Там проживали пятидесятники», — написано в группе «Бинокль» VK. О причинах возгорания, жертвах и пострадавших — не сообщается. URA.RU отправило запрос в УМЧС России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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