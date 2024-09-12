В Екатеринбурге ночью 12 сентября на улице Маршала Жукова, 13 заметили полностью голого мужчину. Очевидцы посчитали опасным подходить к нему, но в полицию звонить не стали. Видео поделился читатель URA.RU.
«Полностью обнаженного мужчину заметили в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова, 13 сегодня (12 сентября — прим. URA.RU) в два часа ночи», — рассказал собеседник. В одном из городских чатов очевидцы поделились, что побоялись подходить к нему. «Я не знаю, что с этим человеком, но мне показалось опасным подходить и спрашивать», — сказано в сообщении.
Несмотря на это в полицию свидетели инцидента обращаться не стали. Также, со слов очевидцев, мужчина куда-то стремительно уходил.
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