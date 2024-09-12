Екатеринбуржцев напугал голый мужчина. Видео

13 сентября 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел ночью 12 сентября (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге ночью 12 сентября на улице Маршала Жукова, 13 заметили полностью голого мужчину. Очевидцы посчитали опасным подходить к нему, но в полицию звонить не стали. Видео поделился читатель URA.RU. «Полностью обнаженного мужчину заметили в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова, 13 сегодня (12 сентября — прим. URA.RU) в два часа ночи», — рассказал собеседник. В одном из городских чатов очевидцы поделились, что побоялись подходить к нему. «Я не знаю, что с этим человеком, но мне показалось опасным подходить и спрашивать», — сказано в сообщении. Несмотря на это в полицию свидетели инцидента обращаться не стали. Также, со слов очевидцев, мужчина куда-то стремительно уходил. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ночью 12 сентября на улице Маршала Жукова, 13 заметили полностью голого мужчину. Очевидцы посчитали опасным подходить к нему, но в полицию звонить не стали. Видео поделился читатель URA.RU. «Полностью обнаженного мужчину заметили в Екатеринбурге на улице Маршала Жукова, 13 сегодня (12 сентября — прим. URA.RU) в два часа ночи», — рассказал собеседник. В одном из городских чатов очевидцы поделились, что побоялись подходить к нему. «Я не знаю, что с этим человеком, но мне показалось опасным подходить и спрашивать», — сказано в сообщении. Несмотря на это в полицию свидетели инцидента обращаться не стали. Также, со слов очевидцев, мужчина куда-то стремительно уходил.