12 сентября 2024

В Белгороде арестована обвиняемая по делу о 9,5 тонны кокаина в Кабо-Верде

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанная оказалась женой испанского бизнесмена
Задержанная оказалась женой испанского бизнесмена Фото:

В Белгороде арестована Оксана Зубарева, сообщила пресс-служба областного суда. Женщина стала первым обвиняемы в деле о контрабанде 9,5 тонны кокаина на судне с русскими моряками в Кабо-Верде.

«У российского следствия появился первый обвиняемый в деле о контрабанде кокаина в Кабо-Верде. Была арестована белгородская предпринимательница Оксана Зубарева», — на судебные материалы ссылаются «Известия

По версии силовиков, именно Зубарева организовала набор команды для транспортировки крупной партии кокаина. Следователи выяснили, что задержанная — жена бизнесмена, которого уже судили за участие в картеле, тоннами завозившем колумбийский кокаин в Испанию.

Судно, владельцем которого является мексиканец Хавьер Ортис Оламенди, было задержано в столице Кабо-Верде в феврале 2019 года. В трюме корабля правоохранители нашли 9,5 тонны кокаина. В островном государстве 11 российских моряков были признаны виновными. Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные — по 10. По словом команды, их обманом втянули в криминал.

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В Белгороде арестована Оксана Зубарева, сообщила пресс-служба областного суда. Женщина стала первым обвиняемы в деле о контрабанде 9,5 тонны кокаина на судне с русскими моряками в Кабо-Верде. «У российского следствия появился первый обвиняемый в деле о контрабанде кокаина в Кабо-Верде. Была арестована белгородская предпринимательница Оксана Зубарева», — на судебные материалы ссылаются «Известия.» По версии силовиков, именно Зубарева организовала набор команды для транспортировки крупной партии кокаина. Следователи выяснили, что задержанная — жена бизнесмена, которого уже судили за участие в картеле, тоннами завозившем колумбийский кокаин в Испанию. Судно, владельцем которого является мексиканец Хавьер Ортис Оламенди, было задержано в столице Кабо-Верде в феврале 2019 года. В трюме корабля правоохранители нашли 9,5 тонны кокаина. В островном государстве 11 российских моряков были признаны виновными. Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные — по 10. По словом команды, их обманом втянули в криминал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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