В Белгороде арестована обвиняемая по делу о 9,5 тонны кокаина в Кабо-Верде

В Белгороде арестована Оксана Зубарева, сообщила пресс-служба областного суда. Женщина стала первым обвиняемы в деле о контрабанде 9,5 тонны кокаина на судне с русскими моряками в Кабо-Верде.
«У российского следствия появился первый обвиняемый в деле о контрабанде кокаина в Кабо-Верде. Была арестована белгородская предпринимательница Оксана Зубарева», — на судебные материалы ссылаются «Известия.»
По версии силовиков, именно Зубарева организовала набор команды для транспортировки крупной партии кокаина. Следователи выяснили, что задержанная — жена бизнесмена, которого уже судили за участие в картеле, тоннами завозившем колумбийский кокаин в Испанию.
Судно, владельцем которого является мексиканец Хавьер Ортис Оламенди, было задержано в столице Кабо-Верде в феврале 2019 года. В трюме корабля правоохранители нашли 9,5 тонны кокаина. В островном государстве 11 российских моряков были признаны виновными. Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные — по 10. По словом команды, их обманом втянули в криминал.
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