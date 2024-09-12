12 сентября 2024

В правительстве РФ ответили на предложение отменить ЕГЭ

Депутат Нилов: правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
В Госдуме планируют далее работать над этим вопросом, несмотря на отказ Фото:

Правительство России не одобрило предложение о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционные госэкзамены. Об этом сообщил Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике.

«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — прокомментировал Нилов ситуацию в беседе с РИА Новости. Он выразил уверенность в продолжении работы по вопросу, несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства.

Нилов также отметил, что некоторые изменения в системе оценки знаний выпускников уже были внесены после критики ЕГЭ в текущем году. Он подчеркнул возможность принятия дополнительных мер к следующему экзаменационному циклу.

Ранее депутату Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Сообщалось, что закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят.

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Правительство России не одобрило предложение о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционные госэкзамены. Об этом сообщил Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике. «Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — прокомментировал Нилов ситуацию в беседе с РИА Новости. Он выразил уверенность в продолжении работы по вопросу, несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства. Нилов также отметил, что некоторые изменения в системе оценки знаний выпускников уже были внесены после критики ЕГЭ в текущем году. Он подчеркнул возможность принятия дополнительных мер к следующему экзаменационному циклу. Ранее депутату Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Сообщалось, что закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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