В правительстве РФ ответили на предложение отменить ЕГЭ

Депутат Нилов: правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

13 сентября 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

В Госдуме планируют далее работать над этим вопросом, несмотря на отказ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России не одобрило предложение о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционные госэкзамены. Об этом сообщил Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике. «Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — прокомментировал Нилов ситуацию в беседе с РИА Новости. Он выразил уверенность в продолжении работы по вопросу, несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства. Нилов также отметил, что некоторые изменения в системе оценки знаний выпускников уже были внесены после критики ЕГЭ в текущем году. Он подчеркнул возможность принятия дополнительных мер к следующему экзаменационному циклу. Ранее депутату Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Сообщалось, что закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России не одобрило предложение о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционные госэкзамены. Об этом сообщил Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике. «Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — прокомментировал Нилов ситуацию в беседе с РИА Новости. Он выразил уверенность в продолжении работы по вопросу, несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства. Нилов также отметил, что некоторые изменения в системе оценки знаний выпускников уже были внесены после критики ЕГЭ в текущем году. Он подчеркнул возможность принятия дополнительных мер к следующему экзаменационному циклу. Ранее депутату Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Сообщалось, что закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят.