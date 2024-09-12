В правительстве РФ ответили на предложение отменить ЕГЭ

Правительство России не одобрило предложение о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционные госэкзамены. Об этом сообщил Ярослав Нилов, один из авторов законопроекта и глава комитета Госдумы по социальной политике.
«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — прокомментировал Нилов ситуацию в беседе с РИА Новости. Он выразил уверенность в продолжении работы по вопросу, несмотря на отсутствие поддержки со стороны правительства.
Нилов также отметил, что некоторые изменения в системе оценки знаний выпускников уже были внесены после критики ЕГЭ в текущем году. Он подчеркнул возможность принятия дополнительных мер к следующему экзаменационному циклу.
Ранее депутату Госдумы предложили законопроект, направленный на отмену ЕГЭ и возвращение к системе традиционных государственных экзаменов. Сообщалось, что закон может войти в силу с начала 2025 года, если будет принят.
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