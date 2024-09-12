Telegraph: у Киева осталось немного ракет Storm Shadow после ударов по Крыму

13 сентября 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

Киев применяет ракеты для ударов по российским тылам Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина активно использует дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории Крыма, что привело к сокращению их запасов. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на военные источники. «У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму», — пишет Telegraph, не уточняя, страну происхождения своих источников. Также сообщается, что Британия и Франция поставляют Киеву ракеты Storm Shadow. Киев применяет эти ракеты для ударов по российским тылам. В последние месяцы в Великобритании наблюдались противоречивые заявления официальных лиц относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. В июле премьер-министр Кир Стармер выразил мнение о возможности таких ударов, однако затем представители Минобороны страны опровергли его слова. 11 сентября ВСУ получили от Британии разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина активно использует дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории Крыма, что привело к сокращению их запасов. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на военные источники. «У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму», — пишет Telegraph, не уточняя, страну происхождения своих источников. Также сообщается, что Британия и Франция поставляют Киеву ракеты Storm Shadow. Киев применяет эти ракеты для ударов по российским тылам. В последние месяцы в Великобритании наблюдались противоречивые заявления официальных лиц относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. В июле премьер-министр Кир Стармер выразил мнение о возможности таких ударов, однако затем представители Минобороны страны опровергли его слова. 11 сентября ВСУ получили от Британии разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России.