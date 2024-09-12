12 сентября 2024

Telegraph: у Киева осталось немного ракет Storm Shadow после ударов по Крыму

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Киев применяет ракеты для ударов по российским тылам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина активно использует дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории Крыма, что привело к сокращению их запасов. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на военные источники.

«У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму», — пишет Telegraph, не уточняя, страну происхождения своих источников. Также сообщается, что Британия и Франция поставляют Киеву ракеты Storm Shadow. Киев применяет эти ракеты для ударов по российским тылам.

В последние месяцы в Великобритании наблюдались противоречивые заявления официальных лиц относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. В июле премьер-министр Кир Стармер выразил мнение о возможности таких ударов, однако затем представители Минобороны страны опровергли его слова. 11 сентября ВСУ получили от Британии разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России.

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Украина активно использует дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по объектам на территории Крыма, что привело к сокращению их запасов. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на военные источники. «У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму», — пишет Telegraph, не уточняя, страну происхождения своих источников. Также сообщается, что Британия и Франция поставляют Киеву ракеты Storm Shadow. Киев применяет эти ракеты для ударов по российским тылам. В последние месяцы в Великобритании наблюдались противоречивые заявления официальных лиц относительно разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. В июле премьер-министр Кир Стармер выразил мнение о возможности таких ударов, однако затем представители Минобороны страны опровергли его слова. 11 сентября ВСУ получили от Британии разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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