Зеленскому разрешили использовать Storm Shadow для ударов по России

12 сентября 2024 в 00:17 Размер текста - 17 +

Guardian узнал, что Лондон разрешит ВСУ бить Storm Shadow по России Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Об этом заявили источники в британском правительстве. «Это решение, как предполагается, уже было принято в частном порядке», — пишет The Guardian со ссылкой на источники в правительства Британии. Отмечено, что Лондон не планирует делать официальные заявления по данному вопросу. Также сообщается, что Соединенные Штаты могут снять ограничения на использование американского вооружения Украиной. На это указывал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признавал, что невозможно ударить ракетами по Кремлю из-за малой дальности действия западного дальнобойного оружия. Президент США Джо Байден заявил, что вопрос передачи дальнобойного оружия ВСУ активно прорабатывается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания предоставила Украине право использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России. Об этом заявили источники в британском правительстве. «Это решение, как предполагается, уже было принято в частном порядке», — пишет The Guardian со ссылкой на источники в правительства Британии. Отмечено, что Лондон не планирует делать официальные заявления по данному вопросу. Также сообщается, что Соединенные Штаты могут снять ограничения на использование американского вооружения Украиной. На это указывал госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита на Украину. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признавал, что невозможно ударить ракетами по Кремлю из-за малой дальности действия западного дальнобойного оружия. Президент США Джо Байден заявил, что вопрос передачи дальнобойного оружия ВСУ активно прорабатывается.