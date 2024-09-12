В ХМАО задержали грузовой фургон, переполненный детьми и женщинами из Киргизии

Водитель из Средней Азии незаконно переоборудовал грузовой фургон под пассажирские перевозки. В нем он трое суток вез большое количество женщин и детей из Киргизии, проехав три тысячи километров. Нарушителя остановили на подъезде к Ханты-Мансийску.
«Грузовой транспорт, переполненный женщинами и детьми, попал в поле зрения полиции Югры. Водитель из Средней Азии провез несовершеннолетних в переоборудованном фургоне три тысячи километров. Под перевозку пассажиров автомобиль переоборудован незаконно. В машине нет ремней безопасности, а у водителя — удостоверения категории D», — выяснили «Вести Югория».
Водителю выписали штраф в 14 500 рублей, однако на этом все не закончится. Начальник пресс-службы УМВД России по Югре Ольга Абмайкина сообщила, что материалы дела отправлены в СКР по ХМАО. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по 238 статье УК РФ. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на 20% снизилось число мигрантов в 2024 году. Силовики депортировали уже более 60 иностранцев.
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