12 сентября 2024

В ХМАО задержали грузовой фургон, переполненный детьми и женщинами из Киргизии

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция ХМАО оштрафовала водителя за незаконную перевозку большого количества людей
Полиция ХМАО оштрафовала водителя за незаконную перевозку большого количества людей Фото:

Водитель из Средней Азии незаконно переоборудовал грузовой фургон под пассажирские перевозки. В нем он трое суток вез большое количество женщин и детей из Киргизии, проехав три тысячи километров. Нарушителя остановили на подъезде к Ханты-Мансийску.

«Грузовой транспорт, переполненный женщинами и детьми, попал в поле зрения полиции Югры. Водитель из Средней Азии провез несовершеннолетних в переоборудованном фургоне три тысячи километров. Под перевозку пассажиров автомобиль переоборудован незаконно. В машине нет ремней безопасности, а у водителя — удостоверения категории D», — выяснили «Вести Югория».

Водителю выписали штраф в 14 500 рублей, однако на этом все не закончится. Начальник пресс-службы УМВД России по Югре Ольга Абмайкина сообщила, что материалы дела отправлены в СКР по ХМАО. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по 238 статье УК РФ. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на 20% снизилось число мигрантов в 2024 году. Силовики депортировали уже более 60 иностранцев.

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Водитель из Средней Азии незаконно переоборудовал грузовой фургон под пассажирские перевозки. В нем он трое суток вез большое количество женщин и детей из Киргизии, проехав три тысячи километров. Нарушителя остановили на подъезде к Ханты-Мансийску. «Грузовой транспорт, переполненный женщинами и детьми, попал в поле зрения полиции Югры. Водитель из Средней Азии провез несовершеннолетних в переоборудованном фургоне три тысячи километров. Под перевозку пассажиров автомобиль переоборудован незаконно. В машине нет ремней безопасности, а у водителя — удостоверения категории D», — выяснили «Вести Югория». Водителю выписали штраф в 14 500 рублей, однако на этом все не закончится. Начальник пресс-службы УМВД России по Югре Ольга Абмайкина сообщила, что материалы дела отправлены в СКР по ХМАО. Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по 238 статье УК РФ. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе на 20% снизилось число мигрантов в 2024 году. Силовики депортировали уже более 60 иностранцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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