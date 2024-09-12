12 сентября 2024

Водитель автобуса из ЯНАО погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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У покойного ямальца дома остались супруга и дети
У покойного ямальца дома остались супруга и дети Фото:

Водитель автобуса из Ноябрьска (ЯНАО) Марат Баймурзаев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили его коллеги из МУП «Пассажирские перевозки».

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш коллега водитель автобуса Пассажирских перевозок Баймурзаев Марат Вазирханович. В сентябре 2022 в числе первых отправился защищать интересы Родины», — написано в официальной группе предприятия VK.

Коллектив выразил соболезнования семье и близким погибшего. На Ямале у него остались супруга и дети.

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Водитель автобуса из Ноябрьска (ЯНАО) Марат Баймурзаев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили его коллеги из МУП «Пассажирские перевозки». «С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш коллега водитель автобуса Пассажирских перевозок Баймурзаев Марат Вазирханович. В сентябре 2022 в числе первых отправился защищать интересы Родины», — написано в официальной группе предприятия VK. Коллектив выразил соболезнования семье и близким погибшего. На Ямале у него остались супруга и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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