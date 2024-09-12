Водитель автобуса из ЯНАО погиб в зоне СВО

У покойного ямальца дома остались супруга и дети
Водитель автобуса из Ноябрьска (ЯНАО) Марат Баймурзаев погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили его коллеги из МУП «Пассажирские перевозки».
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш коллега водитель автобуса Пассажирских перевозок Баймурзаев Марат Вазирханович. В сентябре 2022 в числе первых отправился защищать интересы Родины», — написано в официальной группе предприятия VK.
Коллектив выразил соболезнования семье и близким погибшего. На Ямале у него остались супруга и дети.
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