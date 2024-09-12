В Свердловской области взлетели цены на бензин

Свердловскстат: бензин марки АИ-98 подорожал за неделю на 0,98%

13 сентября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Самым дорогим оказалось топливо марки АИ-98 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в период с 2 по 9 сентября бензин марки АИ-98 подорожал на 0,98%, кроме него подорожали и другие виды топлива. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат. Средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-98 составила 76,67 рублей, прирост за семь дней составил 0,98%. Топливо АИ-92 подорожало с 52,29 рублей до 52,33 рублей за литр (+0,9%), АИ-95 можно заправиться за 56,51 рублей (+0,4%), тогда как 2 сентября один литр этого бензина стоил 56,49 рублей. Не изменилась стоимость дизельного топлива — в течение первой недели сентября она остается на уровне 66,40 рублей. Если сравнивать данные о ценах на топливо за месяц, представленные в отчетах Свердловскстата, то с 5 августа по 2 сентября АИ-98 подорожал на 4,6%, став дороже всех остальных. АИ-92 вырос в цене на 0,38%, АИ-95 на 0,17%, а дизель стал дороже на 0,22%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в период с 2 по 9 сентября бензин марки АИ-98 подорожал на 0,98%, кроме него подорожали и другие виды топлива. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат. Средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-98 составила 76,67 рублей, прирост за семь дней составил 0,98%. Топливо АИ-92 подорожало с 52,29 рублей до 52,33 рублей за литр (+0,9%), АИ-95 можно заправиться за 56,51 рублей (+0,4%), тогда как 2 сентября один литр этого бензина стоил 56,49 рублей. Не изменилась стоимость дизельного топлива — в течение первой недели сентября она остается на уровне 66,40 рублей. Если сравнивать данные о ценах на топливо за месяц, представленные в отчетах Свердловскстата, то с 5 августа по 2 сентября АИ-98 подорожал на 4,6%, став дороже всех остальных. АИ-92 вырос в цене на 0,38%, АИ-95 на 0,17%, а дизель стал дороже на 0,22%.