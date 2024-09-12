12 сентября 2024

В Свердловской области взлетели цены на бензин

Свердловскстат: бензин марки АИ-98 подорожал за неделю на 0,98%
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, бензин
Самым дорогим оказалось топливо марки АИ-98 Фото:

В Свердловской области в период с 2 по 9 сентября бензин марки АИ-98 подорожал на 0,98%, кроме него подорожали и другие виды топлива. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат.

Средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-98 составила 76,67 рублей, прирост за семь дней составил 0,98%. Топливо АИ-92 подорожало с 52,29 рублей до 52,33 рублей за литр (+0,9%), АИ-95 можно заправиться за 56,51 рублей (+0,4%), тогда как 2 сентября один литр этого бензина стоил 56,49 рублей. Не изменилась стоимость дизельного топлива — в течение первой недели сентября она остается на уровне 66,40 рублей.

Если сравнивать данные о ценах на топливо за месяц, представленные в отчетах Свердловскстата, то с 5 августа по 2 сентября АИ-98 подорожал на 4,6%, став дороже всех остальных. АИ-92 вырос в цене на 0,38%, АИ-95 на 0,17%, а дизель стал дороже на 0,22%.

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В Свердловской области в период с 2 по 9 сентября бензин марки АИ-98 подорожал на 0,98%, кроме него подорожали и другие виды топлива. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат. Средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-98 составила 76,67 рублей, прирост за семь дней составил 0,98%. Топливо АИ-92 подорожало с 52,29 рублей до 52,33 рублей за литр (+0,9%), АИ-95 можно заправиться за 56,51 рублей (+0,4%), тогда как 2 сентября один литр этого бензина стоил 56,49 рублей. Не изменилась стоимость дизельного топлива — в течение первой недели сентября она остается на уровне 66,40 рублей. Если сравнивать данные о ценах на топливо за месяц, представленные в отчетах Свердловскстата, то с 5 августа по 2 сентября АИ-98 подорожал на 4,6%, став дороже всех остальных. АИ-92 вырос в цене на 0,38%, АИ-95 на 0,17%, а дизель стал дороже на 0,22%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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