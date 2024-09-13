ITV: Британия и США не разрешат Зеленскому бить вглубь РФ после угрозы Путина

13 сентября 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Дальность британских ракет Storm Shadow достигает 560 км Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания и США не планируют давать Украине разрешения на использования ракет для ударов вглубь территории России. Это передает ITV со ссылкой на британского премьера Кима Стармера. Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что Москва будет расценивать одобрение Запада на дальнобойные удары как вступление ЕС, НАТО и США в войну с Россией. Британский премьер прибыл в пятницу в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. «Страмер дал понять, что во время его встречи Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», — передает телеканал . Реакция Путина на разрешение Британии ВСУ бить дальнобойным оружием по территории РФ вызвало тревогу на Западе. Сам Стармер ответил, что Лондон не ищет конфликта с Москвой. Миллиардер Илон Маск выразил опасения после слов Путина. А журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев молиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания и США не планируют давать Украине разрешения на использования ракет для ударов вглубь территории России. Это передает ITV со ссылкой на британского премьера Кима Стармера. Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что Москва будет расценивать одобрение Запада на дальнобойные удары как вступление ЕС, НАТО и США в войну с Россией. Британский премьер прибыл в пятницу в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. «Страмер дал понять, что во время его встречи Украине не будет дано разрешение на использование западных ракет для нанесения ударов по авиационным и ракетным базам на территории России», — передает телеканал. Реакция Путина на разрешение Британии ВСУ бить дальнобойным оружием по территории РФ вызвало тревогу на Западе. Сам Стармер ответил, что Лондон не ищет конфликта с Москвой. Миллиардер Илон Маск выразил опасения после слов Путина. А журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев молиться.