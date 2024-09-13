Маску стало тревожно после слов Путина об участии НАТО в конфликте на Украине

Илон Маск выразил беспокойство по поводу слов Владимира Путина
Американский предприниматель Илон Маск выразил беспокойство по поводу слов президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Таким мнением миллиардер поделился в социальных сетях.
«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск в соцсети X. Поводом для беспокойства предпринимателя послужил опубликованный фрагмент интервью Путина, где он заявил о том, что страны НАТО обсуждают возможность прямого участия в конфликте на Украине.
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