Маску стало тревожно после слов Путина об участии НАТО в конфликте на Украине

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Илон Маск выразил беспокойство по поводу слов Владимира Путина Фото:

Американский предприниматель Илон Маск выразил беспокойство по поводу слов президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Таким мнением миллиардер поделился в социальных сетях.

«У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск в соцсети X. Поводом для беспокойства предпринимателя послужил опубликованный фрагмент интервью Путина, где он заявил о том, что страны НАТО обсуждают возможность прямого участия в конфликте на Украине.

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Американский предприниматель Илон Маск выразил беспокойство по поводу слов президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине. Таким мнением миллиардер поделился в социальных сетях. «У меня плохое чувство по поводу этого», — написал Маск в соцсети X. Поводом для беспокойства предпринимателя послужил опубликованный фрагмент интервью Путина, где он заявил о том, что страны НАТО обсуждают возможность прямого участия в конфликте на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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