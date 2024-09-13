В Европе призвали молиться после слов Путина о НАТО и ударах вглубь России

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Слова лидера РФ Владимира Путина заставили ирландского журналиста Чей Боуза призывать Европу и США к молитве
Слова лидера РФ Владимира Путина заставили ирландского журналиста Чей Боуза призывать Европу и США к молитве Фото:

Журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов президента РФ Владимира Путина о том, что снятие запрета на использование Украиной дальнобойных ракет против России сделает НАТО прямым участником конфликта. Пост с призывом молиться ирландский журналист опубликовал в своем аккаунте в социальной сети.

«Красная линия ясна как божий день. Мяч теперь на стороне НАТО. Давайте молиться, чтобы они [НАТО] знали, что делают», — сообщил Чей Боуз на своей странице в социальной сети X. Журналист выразил надежду, что НАТО не зайдет за красную линию Путина и не подвергнет угрозе Европу. 

Ранее президент РФ заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вынудит Москву принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

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Журналист из Ирландии Чей Боуз призвал европейцев и американцев молиться после слов президента РФ Владимира Путина о том, что снятие запрета на использование Украиной дальнобойных ракет против России сделает НАТО прямым участником конфликта. Пост с призывом молиться ирландский журналист опубликовал в своем аккаунте в социальной сети. «Красная линия ясна как божий день. Мяч теперь на стороне НАТО. Давайте молиться, чтобы они [НАТО] знали, что делают», — сообщил Чей Боуз на своей странице в социальной сети X. Журналист выразил надежду, что НАТО не зайдет за красную линию Путина и не подвергнет угрозе Европу.  Ранее президент РФ заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов западным оружием вглубь России будет означать, что ЕС, НАТО и США вступили в войну с РФ. Это вынудит Москву принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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