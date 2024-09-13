Сотрудники Госавтоинспекции днем 13 сентября ограничили движение транспорта на 33-километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за опрокинувшегося грузовика посреди трассы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Движение по ЕКАД в районе 33-го километра временно ограничено для всех видов транспорта в целях ликвидации последствий автоаварии с участием грузовой автомашины», — следует из сообщения. Инспекторы ведут контроль за безопасностью движения на участке.
Большегруз перевернулся примерно в 07:00. В результате аварии на трассе рассыпался утеплитель, который перевозил грузовик. На место происшествия прибыли медики.
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