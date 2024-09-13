Движение по ЕКАД перекрыто из-за опрокинувшегося грузовика. Фото

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Движение ограничили для всех видов транспорта (архивное фото) Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции днем 13 сентября ограничили движение транспорта на 33-километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за опрокинувшегося грузовика посреди трассы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Движение по ЕКАД в районе 33-го километра временно ограничено для всех видов транспорта в целях ликвидации последствий автоаварии с участием грузовой автомашины», — следует из сообщения. Инспекторы ведут контроль за безопасностью движения на участке.

Большегруз перевернулся примерно в 07:00. В результате аварии на трассе рассыпался утеплитель, который перевозил грузовик. На место происшествия прибыли медики.

На месте работают сотрудники ГАИ и медики
На месте работают сотрудники ГАИ и медики
Фото:

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Сотрудники Госавтоинспекции днем 13 сентября ограничили движение транспорта на 33-километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за опрокинувшегося грузовика посреди трассы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Движение по ЕКАД в районе 33-го километра временно ограничено для всех видов транспорта в целях ликвидации последствий автоаварии с участием грузовой автомашины», — следует из сообщения. Инспекторы ведут контроль за безопасностью движения на участке. Большегруз перевернулся примерно в 07:00. В результате аварии на трассе рассыпался утеплитель, который перевозил грузовик. На место происшествия прибыли медики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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