Движение по ЕКАД перекрыто из-за опрокинувшегося грузовика. Фото

13 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Движение ограничили для всех видов транспорта (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции днем 13 сентября ограничили движение транспорта на 33-километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за опрокинувшегося грузовика посреди трассы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Движение по ЕКАД в районе 33-го километра временно ограничено для всех видов транспорта в целях ликвидации последствий автоаварии с участием грузовой автомашины», — следует из сообщения. Инспекторы ведут контроль за безопасностью движения на участке. Большегруз перевернулся примерно в 07:00. В результате аварии на трассе рассыпался утеплитель, который перевозил грузовик. На место происшествия прибыли медики. На месте работают сотрудники ГАИ и медики Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники Госавтоинспекции днем 13 сентября ограничили движение транспорта на 33-километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) из-за опрокинувшегося грузовика посреди трассы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Движение по ЕКАД в районе 33-го километра временно ограничено для всех видов транспорта в целях ликвидации последствий автоаварии с участием грузовой автомашины», — следует из сообщения. Инспекторы ведут контроль за безопасностью движения на участке. Большегруз перевернулся примерно в 07:00. В результате аварии на трассе рассыпался утеплитель, который перевозил грузовик. На место происшествия прибыли медики.