На Свердловскую область из Арктики надвигаются заморозки

Арктический антициклон несет заморозки в Свердловскую область

В начале следующей недели температура местами опустится ниже нуля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловскую область движется порция арктического воздуха, которая несет похолодание. В регионе возможны ночные заморозки, предупредили синоптики «Уральского гидрометцентра».

«На материк направляется арктический антициклон через Обскую губу, Сургут. 16 сентября он окажется на юго-востоке Свердловской области. Свежее ядро вольется в действующий антициклон и усилит его. Более прохладный воздух с севера понизит дневную температуру, а ночами 16—17 сентября вероятны заморозки», — говорится в telegram-канале метеорологов.

В субботу, 14 сентября, местами ожидается небольшой дождь, туман, температура ночью + 6…11 градусов, днем +18…23. В Екатеринбурге ночью будет 10 градусов тепла, днем +21, без осадков.

В воскресенье, 15 сентября, в регионе днем местами кратковременный дождь. Температура ночью + 6…11 градусов, днем +19…24. В Екатеринбурге ночью +9, днем 21 градус тепла

В понедельник, 16 сентября, будет без осадков. Температура ночью составит +6…11 градусов, на востоке области +1,+6. В низинах вероятны заморозки до -2 градусов. Днем будет +14…19, на севере области до +24. В Екатеринбурге ночью +10, днем +17.

И во вторник, 17—18 сентября, под действием антициклона удержится сухая погода. Ночью температура в Свердловской области покажет отметки +5…10 градусов, в низинах 17 сентября до -2, а днем +17…22.