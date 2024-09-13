В Екатеринбурге пьяный мигрант надругался над девочкой. Видео

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил, качели
Инцидент произошел 22 июня на Сортировке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики поймали 41-летнего мигранта, который, будучи пьяным, надругался над девочкой на Сортировке. Сейчас правоохранители ищут других возможных пострадавших от рук иностранца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По версии следствия, днем 22 июля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома №78 по улице Технической в Екатеринбурге, указанный гражданин совершил инкриминируемое ему деяние в отношении малолетней девочки», — пояснили в ведомстве. На данный момент иностранец находится под стражей.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина приехал на Средний Урал в декабре 2023-го с целью заработка. «Пребывание в нашем регионе данного гражданина показало, что он имел пристрастие не только к зарабатыванию денег, но и к криминальным похождениям. Дабы ни один его возможный противоправный эпизод не остался безнаказанным, необходимо, чтобы пострадавшие от его действий откликнулись и написали соответствующие заявления в правоохранительные органы», — отметил полковник Горелых.

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В Екатеринбурге силовики поймали 41-летнего мигранта, который, будучи пьяным, надругался над девочкой на Сортировке. Сейчас правоохранители ищут других возможных пострадавших от рук иностранца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По версии следствия, днем 22 июля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения у дома №78 по улице Технической в Екатеринбурге, указанный гражданин совершил инкриминируемое ему деяние в отношении малолетней девочки», — пояснили в ведомстве. На данный момент иностранец находится под стражей. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, мужчина приехал на Средний Урал в декабре 2023-го с целью заработка. «Пребывание в нашем регионе данного гражданина показало, что он имел пристрастие не только к зарабатыванию денег, но и к криминальным похождениям. Дабы ни один его возможный противоправный эпизод не остался безнаказанным, необходимо, чтобы пострадавшие от его действий откликнулись и написали соответствующие заявления в правоохранительные органы», — отметил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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