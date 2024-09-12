У подрядчика «Роснефти» в ХМАО возникли долги перед сотрудниками по зарплате

Компания «Стройпромсервис», которая выполняла заказы «Роснефти» в ХМАО, задолжала своим сотрудникам более 16 миллионов рублей. По данным Государственной инспекции труда в ХМАО, предприятие не выплатило зарплату 60 работникам.
«В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками ООО „Стройпромсервис“ составляет 16 632 039 рублей. Количество работников, перед которыми имеется задолженность, — 60 человек», — сообщили в ведомстве.
Компания «Стройпромсервис» выполняла заказы «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) — ремонтировала трубопроводы в Нефтеюганском районе. Определением арбитражного суда в отношении предприятия возбуждено производство по делу о несостоятельности. Инициатором банкротства стала налоговая инспекция. По решению ФНС были заблокированы счета организации. Дозвониться по телефонам компании «Стройпромсервис» агентству URA.RU не удалось.
Ранее URA.RU писало, что предприятия ХМАО, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям, задолжали сотрудникам более 260 миллионов рублей. Долги югорских нефтесервисов за месяц увеличились на шесть миллионов рублей.
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