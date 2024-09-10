В ХМАО выросли долги нефтесервисных компаний по зарплате сотрудникам

Предприятия ХМАО, которые оказывают сервисные услуги нефтяным компаниям, задолжали сотрудникам более 260 миллионов рублей. По данным трудовой инспекции, за месяц долги югорских нефтесервисов увеличились на шесть миллионов рублей.
«Просроченная задолженность нефтесервисных предприятий ХМАО по зарплате на сентябрь 2024 года составляет 260 316 447 руб. В августе 2024 года долг составлял 254 176 202 рублей», — сообщила Государственная инспекция труда в ХМАО.
В числе предприятий-должников по зарплате компании «Горизонт» и «Юганскнефтегазгеофизика», а также подрядчик «Роснефти» ООО «Стройпромсервис». На этих предприятиях не получили зарплату 1780 сотрудников.
Ранее URA.RU писало, что предприятия ХМАО задолжали сотрудникам более 270 миллионов рублей зарплаты. Показатель почти в 40 раз превышает долги югорских компаний в августе 2023 года.
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