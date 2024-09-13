Екатеринбурженка соврала суду об участии в СВО, чтобы не выплачивать долг

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, дознаватель, служба взрывоопасности, урал вымпел
Женщина заявила, что сотрудничает с ООО «Урал Вымпел» Фото:

Екатеринбурженка, задолжавшая 2,8 миллиона рублей компании по транспортным перевозкам ООО «Логистические технологии» принесла в суд фальшивую справку об участии в СВО, чтобы приостановить процедуру банкротства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с делом.

«В апреле 2023 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление с просьбой о признании Екатерины Г. банкротом, так как она имела задолженность в размере 2,8 миллиона рублей перед ООО „Логистические технологии“. Позднее женщина подала апелляцию о приостановке дела о банкротстве, однако суд ей отказал. Тогда Екатерина подала еще одно заявление с просьбой о приостановке в связи с ее участием в СВО в качестве секретаря штаба от ООО „Урал-Вымпел“ и предъявила соответствующий документ. В августе 2024 года директор „Урал-Вымпел“ сообщил суду, что такой сотрудницы у него никогда не было», — рассказал источник.

В документах по делу, которые находятся в открытом доступе сказано, что Екатерина Г. «никогда не заключала ни трудовой договор, ни договор гражданского правового характера с ООО «Урал-Вымпел». По словам источника, документы, сообщающие об участии Екатерины Г. в СВО были сфальсифицированы. Финансовый управляющий женщины якобы также заподозрил ее в подлоге документов, и обратился в Верх-Исетский суд о признании приказа о командировке в зону СВО поддельным.

Директор ООО «Урал-Вымпел» заявил, что договора с женщиной нет
Директор ООО «Урал-Вымпел» заявил, что договора с женщиной нет
Так выглядела справка
Так выглядела справка

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Екатеринбурженка, задолжавшая 2,8 миллиона рублей компании по транспортным перевозкам ООО «Логистические технологии» принесла в суд фальшивую справку об участии в СВО, чтобы приостановить процедуру банкротства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с делом. «В апреле 2023 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление с просьбой о признании Екатерины Г. банкротом, так как она имела задолженность в размере 2,8 миллиона рублей перед ООО „Логистические технологии“. Позднее женщина подала апелляцию о приостановке дела о банкротстве, однако суд ей отказал. Тогда Екатерина подала еще одно заявление с просьбой о приостановке в связи с ее участием в СВО в качестве секретаря штаба от ООО „Урал-Вымпел“ и предъявила соответствующий документ. В августе 2024 года директор „Урал-Вымпел“ сообщил суду, что такой сотрудницы у него никогда не было», — рассказал источник. В документах по делу, которые находятся в открытом доступе сказано, что Екатерина Г. «никогда не заключала ни трудовой договор, ни договор гражданского правового характера с ООО «Урал-Вымпел». По словам источника, документы, сообщающие об участии Екатерины Г. в СВО были сфальсифицированы. Финансовый управляющий женщины якобы также заподозрил ее в подлоге документов, и обратился в Верх-Исетский суд о признании приказа о командировке в зону СВО поддельным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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