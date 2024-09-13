Екатеринбурженка соврала суду об участии в СВО, чтобы не выплачивать долг

Женщина заявила, что сотрудничает с ООО «Урал Вымпел» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка, задолжавшая 2,8 миллиона рублей компании по транспортным перевозкам ООО «Логистические технологии» принесла в суд фальшивую справку об участии в СВО, чтобы приостановить процедуру банкротства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с делом.

«В апреле 2023 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление с просьбой о признании Екатерины Г. банкротом, так как она имела задолженность в размере 2,8 миллиона рублей перед ООО „Логистические технологии“. Позднее женщина подала апелляцию о приостановке дела о банкротстве, однако суд ей отказал. Тогда Екатерина подала еще одно заявление с просьбой о приостановке в связи с ее участием в СВО в качестве секретаря штаба от ООО „Урал-Вымпел“ и предъявила соответствующий документ. В августе 2024 года директор „Урал-Вымпел“ сообщил суду, что такой сотрудницы у него никогда не было», — рассказал источник.

В документах по делу, которые находятся в открытом доступе сказано, что Екатерина Г. «никогда не заключала ни трудовой договор, ни договор гражданского правового характера с ООО «Урал-Вымпел». По словам источника, документы, сообщающие об участии Екатерины Г. в СВО были сфальсифицированы. Финансовый управляющий женщины якобы также заподозрил ее в подлоге документов, и обратился в Верх-Исетский суд о признании приказа о командировке в зону СВО поддельным.

Директор ООО «Урал-Вымпел» заявил, что договора с женщиной нет

Так выглядела справка