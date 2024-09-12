12 сентября 2024

В Челябинске перекроют дорогу для строительства метротрама. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель, презентация метротрамвая
В Челябинске продолжается строительство метротрама Фото:

В Челябинске в ближайшие выходные на более чем сутки перекроют дорогу на улице Овчинникова, чтобы подготовить стройплощадку для будущего метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндора.

«С 8:00 14 сентября до 12:00 15 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Овчинникова в Челябинске, где ведутся подготовительные работы по строительству площадки для скоростной линии метротрамвая. Проезд закроют для проведения работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объездной дороге», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В воскресенье проезд будет открыт по трем полосам. В период перекрытия дороги объезжать этот участок предлагается по ближайшей параллельной дороге.

Проезд будет перекрыт примерно на сутки
Проезд будет перекрыт примерно на сутки

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В Челябинске в ближайшие выходные на более чем сутки перекроют дорогу на улице Овчинникова, чтобы подготовить стройплощадку для будущего метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндора. «С 8:00 14 сентября до 12:00 15 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Овчинникова в Челябинске, где ведутся подготовительные работы по строительству площадки для скоростной линии метротрамвая. Проезд закроют для проведения работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объездной дороге», — уточнили в пресс-службе ведомства. В воскресенье проезд будет открыт по трем полосам. В период перекрытия дороги объезжать этот участок предлагается по ближайшей параллельной дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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