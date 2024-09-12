В Челябинске в ближайшие выходные на более чем сутки перекроют дорогу на улице Овчинникова, чтобы подготовить стройплощадку для будущего метротрама. Об этом сообщили в пресс-службе областного миндора.
«С 8:00 14 сентября до 12:00 15 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Овчинникова в Челябинске, где ведутся подготовительные работы по строительству площадки для скоростной линии метротрамвая. Проезд закроют для проведения работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объездной дороге», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В воскресенье проезд будет открыт по трем полосам. В период перекрытия дороги объезжать этот участок предлагается по ближайшей параллельной дороге.
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