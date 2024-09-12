Какие топ-чиновники приедут в Тюмень на форум TNF

На промышленный-энергетический форум TNF-2024, который пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, приедут федеральные министры, главы регионов и другие вип-чиновники. URA.RU публикует список тех, кого ждут на мероприятии.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принял предложение Александра Моора об участии в рабочей программе промышленно-энергетического форума TNF-2024. Кроме него, на мероприятии ждут министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
Кроме того, в качестве почетных гостей форум посетят глава ХМАО Руслан Кухарук и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также, как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на TNF ждут делегации из 47 регионов России, а также представителей Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии.
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