Набиуллина назвала главный риск после повышения ключевой ставки

Набиуллина: главный риск после повышения ставки — исчерпание рабочей силы
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина заявила, что главным риском является исчерпание производственных мощностей Фото:

После повышения ключевой ставки главным риском стало исчерпание рабочей силы. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Главным внутренним риском является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на канале «Россия 24». Председатель ЦБ добавила, что также есть риски среди инфляционных ожиданий.

Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 18% до 19%. Такое решение приняли из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.

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После повышения ключевой ставки главным риском стало исчерпание рабочей силы. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Главным внутренним риском является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на канале «Россия 24». Председатель ЦБ добавила, что также есть риски среди инфляционных ожиданий. Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 18% до 19%. Такое решение приняли из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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