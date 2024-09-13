Набиуллина назвала главный риск после повышения ключевой ставки

Набиуллина: главный риск после повышения ставки — исчерпание рабочей силы

13 сентября 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина заявила, что главным риском является исчерпание производственных мощностей Фото: Илья Московец © URA.RU После повышения ключевой ставки главным риском стало исчерпание рабочей силы. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Главным внутренним риском является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на канале «Россия 24». Председатель ЦБ добавила, что также есть риски среди инфляционных ожиданий. Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 18% до 19%. Такое решение приняли из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После повышения ключевой ставки главным риском стало исчерпание рабочей силы. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Главным внутренним риском является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на канале «Россия 24». Председатель ЦБ добавила, что также есть риски среди инфляционных ожиданий. Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 18% до 19%. Такое решение приняли из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.