Набиуллина назвала главный риск после повышения ключевой ставки

Эльвира Набиуллина заявила, что главным риском является исчерпание производственных мощностей
После повышения ключевой ставки главным риском стало исчерпание рабочей силы. Об этом сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Главным внутренним риском является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы», — сказала Набиуллина на пресс-конференции. Трансляция шла на канале «Россия 24». Председатель ЦБ добавила, что также есть риски среди инфляционных ожиданий.
Ранее Центральный Банк России поднял ключевую ставку с 18% до 19%. Такое решение приняли из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления.
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