ЦБ России повысил ключевую ставку

ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 19%

13 сентября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых», — говорится в заявлении . Решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. В прошлом месяце она составляла 18%. Повышение было связано с ускорением инфляции, вызванным ростом внутреннего спроса, который опережал возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг. Решение Центрального банка не стало неожиданностью для рынка, так как большинство аналитиков предполагали такой «широкий шаг» и продолжение жесткой политики регулятора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых», — говорится в заявлении. Решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. В прошлом месяце она составляла 18%. Повышение было связано с ускорением инфляции, вызванным ростом внутреннего спроса, который опережал возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг. Решение Центрального банка не стало неожиданностью для рынка, так как большинство аналитиков предполагали такой «широкий шаг» и продолжение жесткой политики регулятора.