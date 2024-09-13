ЦБ России повысил ключевую ставку

ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 19%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых Фото:

Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых», — говорится в заявлении. Решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. В прошлом месяце она составляла 18%.

Повышение было связано с ускорением инфляции, вызванным ростом внутреннего спроса, который опережал возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг. Решение Центрального банка не стало неожиданностью для рынка, так как большинство аналитиков предполагали такой «широкий шаг» и продолжение жесткой политики регулятора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых», — говорится в заявлении. Решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. В прошлом месяце она составляла 18%. Повышение было связано с ускорением инфляции, вызванным ростом внутреннего спроса, который опережал возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг. Решение Центрального банка не стало неожиданностью для рынка, так как большинство аналитиков предполагали такой «широкий шаг» и продолжение жесткой политики регулятора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...