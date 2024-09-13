ЦБ России повысил ключевую ставку

Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых», — говорится в заявлении. Решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. В прошлом месяце она составляла 18%.
Повышение было связано с ускорением инфляции, вызванным ростом внутреннего спроса, который опережал возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг. Решение Центрального банка не стало неожиданностью для рынка, так как большинство аналитиков предполагали такой «широкий шаг» и продолжение жесткой политики регулятора.
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Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку с 18% до 19%. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых», — говорится в заявлении. Решение было принято из-за сохраняющегося высокого инфляционного давления. В прошлом месяце она составляла 18%. Повышение было связано с ускорением инфляции, вызванным ростом внутреннего спроса, который опережал возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг. Решение Центрального банка не стало неожиданностью для рынка, так как большинство аналитиков предполагали такой «широкий шаг» и продолжение жесткой политики регулятора.