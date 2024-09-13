В сетевых магазинах Челябинска снизились цены на мясо

Стоимость свиного окорока снизилась на 13% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинской области за лето цены на свинину и мясо курицы упали до 13%. Согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах, с мая по сентябрь больше всего снизилась стоимость свиного окорока, однако подорожал карбонад.

Стоимость свиного окорока, сократившаяся на 13%, составила 333,5 рубля за килограмм. Корейка подешевела на 8% с 468,2 до 435,4 рубля. Цены упали и на свиную шею — с 620 до 576 рублей или на 7,1%. Не изменилась стоимость свиной лопатки, за килограмм также придется выложить 343 рубля. На 11% подорожал карбонад — с 373,2 до 419,2 рубля.

Рост стоимости замечен и на куриное филе. В среднем килограмм филе грудки обойдется в 420,2 рубля (+11), бедра — 450,8 рубля (+8%). На 3% подешевела грудка на кости — с 280,4 до 272, на 5% снизилась цена на голень — с 289,6 до 275 рублей, Килограмм бедра со средней стоимостью 205,5 рубля стал дешевле на 7%, а целая тушка (219,2 рубля) — на 4%.