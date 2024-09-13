Жители пермского поселка обратились к Махонину из-за открытия исправцентра

13 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Жители поселка собрались на митинг и выступили против открытия исправцентра Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители поселка Комсомольский (Пермский край) обратились к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой о помощи в ситуации с открытием исправительного центра для осужденных. Видеозапись с обращения, которое было записано в рамках проведения митинга против открытия исправцентра была опубликована в сообществе «Комсомольский онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемый Дмитрий Николаевич! Мы, жители поселка Комсомольский обращаемся к вам с просьбой встать на нашу защиту. Нас не слышит руководство птицефабрики. Органы местной власти пока не высказали свою позицию по данному вопросу. Мы остаемся один на один с нашей бедой. В центральной части поселка, в общественно-культурной зоне с плотной застройкой планируется создание режимного объекта. Мы боимся за наших детей, за престарелых родителей. Не дайте интересам частного бизнеса уничтожить будущее существование нашего небольшого поселка», — озвучила позицию жителей одна из активных жительниц поселка. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На митинг против открытия исправительного центра, который состоялся 12 сентября, пришли сотни человек. Многие выступающие говорили о том, что место для исправительного центра выбрано неверно. Его планируют открыть прямо в центре поселка, а путь осужденных на птицефабрику будет проложен через школу и другие образовательные учреждения. Также односельчане сошлись во мнении, что соседство с осужденными может нести угрозу их безопасности, а также безопасности их детей. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка встречались с представителями краевого ГУФСИН и птицефабрики, где будут работать осужденные, но не пришли к единому мнению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Комсомольский (Пермский край) обратились к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой о помощи в ситуации с открытием исправительного центра для осужденных. Видеозапись с обращения, которое было записано в рамках проведения митинга против открытия исправцентра была опубликована в сообществе «Комсомольский онлайн» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемый Дмитрий Николаевич! Мы, жители поселка Комсомольский обращаемся к вам с просьбой встать на нашу защиту. Нас не слышит руководство птицефабрики. Органы местной власти пока не высказали свою позицию по данному вопросу. Мы остаемся один на один с нашей бедой. В центральной части поселка, в общественно-культурной зоне с плотной застройкой планируется создание режимного объекта. Мы боимся за наших детей, за престарелых родителей. Не дайте интересам частного бизнеса уничтожить будущее существование нашего небольшого поселка», — озвучила позицию жителей одна из активных жительниц поселка. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На митинг против открытия исправительного центра, который состоялся 12 сентября, пришли сотни человек. Многие выступающие говорили о том, что место для исправительного центра выбрано неверно. Его планируют открыть прямо в центре поселка, а путь осужденных на птицефабрику будет проложен через школу и другие образовательные учреждения. Также односельчане сошлись во мнении, что соседство с осужденными может нести угрозу их безопасности, а также безопасности их детей. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка встречались с представителями краевого ГУФСИН и птицефабрики, где будут работать осужденные, но не пришли к единому мнению.