Власти рассказали, зачем рассылают москвичкам направления на проверку детородности

В Москве запустили проект по репродукции и планированию беременности. Именно поэтому москвичкам от 18 до 40 лет начали приходить направления на проверку детородности.
«Сейчас запущен проект, в нем смогут принять участие все желающие москвички с совершеннолетия до 40 лет. Им рассылается в электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ», — рассказала telegram-каналу «Осторожно, Москва» заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
С 12 сентября жительницам столицы в личные кабинеты стали поступать направления на сдачу анализа «Антимюллеров гормон», который важен для оценки способности к зачатию. По словам получивших направления, они не просили о такой проверке, и анализы были назначены без их инициативы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.