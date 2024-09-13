Власти рассказали, зачем рассылают москвичкам направления на проверку детородности

В Москве стартовал новый проект по планированию беременности

13 сентября 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Жительницам столицы от 18 до 40 лет начали приходить направления на проверку детородности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве запустили проект по репродукции и планированию беременности. Именно поэтому москвичкам от 18 до 40 лет начали приходить направления на проверку детородности. «Сейчас запущен проект, в нем смогут принять участие все желающие москвички с совершеннолетия до 40 лет. Им рассылается в электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ», — рассказала telegram-каналу «Осторожно, Москва» заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С 12 сентября жительницам столицы в личные кабинеты стали поступать направления на сдачу анализа «Антимюллеров гормон», который важен для оценки способности к зачатию. По словам получивших направления, они не просили о такой проверке, и анализы были назначены без их инициативы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве запустили проект по репродукции и планированию беременности. Именно поэтому москвичкам от 18 до 40 лет начали приходить направления на проверку детородности. «Сейчас запущен проект, в нем смогут принять участие все желающие москвички с совершеннолетия до 40 лет. Им рассылается в электронных картах направление на анализ крови на гормон АМГ», — рассказала telegram-каналу «Осторожно, Москва» заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. С 12 сентября жительницам столицы в личные кабинеты стали поступать направления на сдачу анализа «Антимюллеров гормон», который важен для оценки способности к зачатию. По словам получивших направления, они не просили о такой проверке, и анализы были назначены без их инициативы.