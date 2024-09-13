В Пермском крае сирота шесть лет ждала квартиру, положенную ей по закону

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Сироте предоставили квартиру в Перми
Сироте предоставили квартиру в Перми Фото:

В Уинском районе Пермского края 24-летней местной жительнице не предоставляли квартиру, хотя она была включена в список детей-сирот. Получить жилье ей удалось спустя шесть лет после обращения в прокуратуру.

«Местная жительница еще в 2014 году включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда. Однако длительное время жильем ее не обеспечивали, в связи с чем она была вынуждена проживать у родственников», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

После заявления женщины прокуратура подала иск в суд на органы местного самоуправления. Суд встал на сторону сироты, и женщине предоставили квартиру в Перми.

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В Уинском районе Пермского края 24-летней местной жительнице не предоставляли квартиру, хотя она была включена в список детей-сирот. Получить жилье ей удалось спустя шесть лет после обращения в прокуратуру. «Местная жительница еще в 2014 году включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда. Однако длительное время жильем ее не обеспечивали, в связи с чем она была вынуждена проживать у родственников», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. После заявления женщины прокуратура подала иск в суд на органы местного самоуправления. Суд встал на сторону сироты, и женщине предоставили квартиру в Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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