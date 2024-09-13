В Пермском крае сирота шесть лет ждала квартиру, положенную ей по закону

В Уинском районе Пермского края 24-летней местной жительнице не предоставляли квартиру, хотя она была включена в список детей-сирот. Получить жилье ей удалось спустя шесть лет после обращения в прокуратуру.
«Местная жительница еще в 2014 году включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда. Однако длительное время жильем ее не обеспечивали, в связи с чем она была вынуждена проживать у родственников», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.
После заявления женщины прокуратура подала иск в суд на органы местного самоуправления. Суд встал на сторону сироты, и женщине предоставили квартиру в Перми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!