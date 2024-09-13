Губернатор ХМАО Кухарук подал список замов на согласование в федеральный кабмин. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук готовит новую структуру правительства округа
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук готовит новую структуру правительства округа Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подал список замов на согласование в федеральный кабмин. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, пауза, которую он взял для объявления новой структуры правительства, связана с тем, что кандидатов должны оценить администрация президента, министерства здравоохранения, финансов, строительства и ЖКХ, а также другие ключевые ведомства.

«Так, например, политического вице-губернатора согласовывает Управление внутренней политики АП, Минфин курирует назначение зама по финансам, потому что этим министерствам и ведомствам затем предстоит непосредственно взаимодействовать с региональными министерствами», — отмечает инсайдер.

Один из близких к АП информаторов отметил, что на федеральном уровне согласовывают вице-губернаторов на тех позициях, которые требуют особого финансового контроля. «Как правило, главы регионального Минобра и Минздрава тоже входят в этот список. В целом, свободы выбора очень и очень немного», — сообщает инсайдер.

Политолог Борис Григорьев в беседе с URA.RU отметил, что черновой вариант списка команды Кухарук должен был начать набрасывать заранее, получив предложение возглавить округ. В него могли войти тюменские чиновники, которых он впоследствие пригласил в Югру.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подал список замов на согласование в федеральный кабмин. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, пауза, которую он взял для объявления новой структуры правительства, связана с тем, что кандидатов должны оценить администрация президента, министерства здравоохранения, финансов, строительства и ЖКХ, а также другие ключевые ведомства. «Так, например, политического вице-губернатора согласовывает Управление внутренней политики АП, Минфин курирует назначение зама по финансам, потому что этим министерствам и ведомствам затем предстоит непосредственно взаимодействовать с региональными министерствами», — отмечает инсайдер. Один из близких к АП информаторов отметил, что на федеральном уровне согласовывают вице-губернаторов на тех позициях, которые требуют особого финансового контроля. «Как правило, главы регионального Минобра и Минздрава тоже входят в этот список. В целом, свободы выбора очень и очень немного», — сообщает инсайдер. Политолог Борис Григорьев в беседе с URA.RU отметил, что черновой вариант списка команды Кухарук должен был начать набрасывать заранее, получив предложение возглавить округ. В него могли войти тюменские чиновники, которых он впоследствие пригласил в Югру. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...