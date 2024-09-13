Губернатор ХМАО Руслан Кухарук подал список замов на согласование в федеральный кабмин. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, пауза, которую он взял для объявления новой структуры правительства, связана с тем, что кандидатов должны оценить администрация президента, министерства здравоохранения, финансов, строительства и ЖКХ, а также другие ключевые ведомства.
«Так, например, политического вице-губернатора согласовывает Управление внутренней политики АП, Минфин курирует назначение зама по финансам, потому что этим министерствам и ведомствам затем предстоит непосредственно взаимодействовать с региональными министерствами», — отмечает инсайдер.
Один из близких к АП информаторов отметил, что на федеральном уровне согласовывают вице-губернаторов на тех позициях, которые требуют особого финансового контроля. «Как правило, главы регионального Минобра и Минздрава тоже входят в этот список. В целом, свободы выбора очень и очень немного», — сообщает инсайдер.
Политолог Борис Григорьев в беседе с URA.RU отметил, что черновой вариант списка команды Кухарук должен был начать набрасывать заранее, получив предложение возглавить округ. В него могли войти тюменские чиновники, которых он впоследствие пригласил в Югру.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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