«Бесплатное ЭКО — миф»: анонимная колонка пермячки, которая пыталась забеременеть по ОМС

Жительница Перми на бесплатное ЭКО по ОМС потратила 70 тысяч рублей

14 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Пермячки годами стоят в очереди, чтобы испытать радость материнства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пока власти пытаются поднять рождаемость, женщины с бесплодием годами ждут возможность провести процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС, то есть бесплатно. Но даже попасть в очередь на квоту довольно не легко. Кому государство помогает забеременеть бесплатно и почему за это приходится платить? Жительница Перми, которая сделала ЭКО по полису ОМС, рассказала об этом в своей анонимной колонке. Деньги приходится платить с первого приема Женщинам и их мужьям нужно сдать несколько платных анализов Фото: Илья Московец © URA.RU На ЭКО меня отправили в женской консультации по месту жительства. И на этом бесплатная помощь от государства заканчивается. Дело в том, что в женской консультации вообще понятия не имеют, что нужно для этой процедуры, какие анализы сдавать и как вставать в очередь на квоту. Или это только мне так с гинекологом «повезло». В Перми врачи-репродуктологи, которые делают ЭКО и помогают встать в очередь на бесплатную процедуру, работают только в частных клиниках, а это значит, что за каждую консультацию до выдачи квоты, надо платить. Мы с мужем вместе пришли на первый прием, чтобы все узнать. Врач пообщалась с нами и выдала огромный список анализов. Они нужны, чтобы встать в очередь. Нам нужно было сдать кровь, мочу, ЭКГ, УЗИ, пройти терапевта, эндокринолога, онколога, кардиолога, нарколога и психиатра. Срок большинства анализов не должен превышать трех месяцев, а справки от врачей действительны год. Здесь можно не торопиться и спокойно все пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства. Но в этом списке есть анализы, которые по полису ОМС сделать нельзя. Тут и начинаются подвох: чтобы получить бесплатную услугу, надо сдать платные анализы. Женские консультации отказываются помогать Бесплатно забеременеть помогают платные репродуктологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На основе собранных анализов заполняется выписка. Репродуктолог мне сказала, что это может сделать врач в женской консультации. Но когда я пришла с пачкой анализов к участковому гинекологу, она посмотрела на меня как на прокаженную и сказала: «Мне некогда этим заниматься». Вот так у нас повышают рождаемость в стране. Пришлось снова идти к платному репродуктологу и делать эту выписку за деньги. Следующий шаг — оформление протокола медицинской комиссии. Здесь уже гинеколог не смогла отвертеться, потому что его делают только в поликлиниках по месту жительства. После жалоб на отсутствие времени и большую бумажную нагрузку, врач сказала прийти через две недели. Ну, а дальше дело осталось за малым. Документы отнесла в минздрав Пермского края и стала ждать. Итак, чтобы занять место в очереди на бесплатное ЭКО, мы с мужем потратили 30 тысяч рублей. Квоты за взятки В регионах другие правила получения квот Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спустя год мне позвонили из клиники, где планировала делать ЭКО: «Вам одобрили квоту, обновляйте все анализы по списку и приходите». Здесь уже сдавать анализы в поликлинике по месту жительства нереально. Сроки их действия — 1 месяц. Пока дождешься приема одного врача, пока другого… Время пройдет и придется сдавать все заново. Решила большинство специалистов пройти платно, чтобы сэкономить время и нервы. В назначенный день пришла со всеми анализами на прием, чтобы начать программу ЭКО. Но за год у меня произошли изменения в гормональном фоне, и мне не могут сделать процедуру бесплатно. Даже несмотря на наличие квоты. «За год такое бывает. Вас слишком долго держали в очереди. Попробуйте пересдать. Если анализы окажутся такими же, можем рассмотреть только платную процедуру ЭКО. Она стоит от 140 тысяч рублей», — развела руками врач. Стала искать информацию про других женщин, кто тоже пытается сделать ЭКО, как они этого добиваются. Неужели все проходят через эти круги ада? В социальных сетях познакомилась с жительницами других городов. В Санкт-Петербурге квоты раздает не только минздрав, но и сами клиники. Если у женщины есть проблемы с анализами, она может заплатить врачу 20 тысяч рублей, получить квоту и не ждать очередь годами. Другая знакомая в Нижнем Новгороде не стала даже надеяться на бесплатную медицину. Заплатила полмиллиона и сделала ЭКО. К счастью, после пересдачи анализы оказались в порядке. Меня приняли в бесплатную программу ЭКО без взяток. Но осадок на душе остался. Минздрав как будто бы специально завысил нормы анализов для бесплатной процедуры, чтобы меньше пациенток подошло, и экономить бюджетные деньги. Чтобы вступить в программу на приемы врачей и анализы потребовалось еще около 40 тысяч рублей. Всего мы с мужем потратили 70 тысяч рублей. ЭКО делают только полностью здоровым Перед операцией ко мне пришел анестезиолог. Врач не стал много спрашивать про мое самочувствие и хронические заболевания. «По квоте? Тогда здорова. По ОМС больных не допускают», — сказал анестезиолог. Если у женщины есть хоть малейшие проблемы с щитовидной железой, сердцем или молочными железами, анализы крови отклоняются от нормы, забеременеть за счет государства не получится. Хотя это странно, ведь здоровые и так не нуждаются в этой процедуре. Но были и положительные моменты. После вступления в программу платить уже ничего не надо. Врач всегда на связи в чате в приложении клиники. На операции дают одноразовые халаты и тапочки. В палате всего два места, но со мной больше никого не было. После операции угощают чаем с печеньками. Положительный результат никто не гарантирует ни при платном ЭКО, ни при бесплатном. Остается только надеяться на лучшее. А если беременность не наступает, придется начинать все сначала. Данная колонка — это личный опыт пермячки. Опубликованный рассказ не несет цели обобщить работу всех врачей. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока власти пытаются поднять рождаемость, женщины с бесплодием годами ждут возможность провести процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису ОМС, то есть бесплатно. Но даже попасть в очередь на квоту довольно не легко. Кому государство помогает забеременеть бесплатно и почему за это приходится платить? Жительница Перми, которая сделала ЭКО по полису ОМС, рассказала об этом в своей анонимной колонке. На ЭКО меня отправили в женской консультации по месту жительства. И на этом бесплатная помощь от государства заканчивается. Дело в том, что в женской консультации вообще понятия не имеют, что нужно для этой процедуры, какие анализы сдавать и как вставать в очередь на квоту. Или это только мне так с гинекологом «повезло». В Перми врачи-репродуктологи, которые делают ЭКО и помогают встать в очередь на бесплатную процедуру, работают только в частных клиниках, а это значит, что за каждую консультацию до выдачи квоты, надо платить. Мы с мужем вместе пришли на первый прием, чтобы все узнать. Врач пообщалась с нами и выдала огромный список анализов. Они нужны, чтобы встать в очередь. Нам нужно было сдать кровь, мочу, ЭКГ, УЗИ, пройти терапевта, эндокринолога, онколога, кардиолога, нарколога и психиатра. Срок большинства анализов не должен превышать трех месяцев, а справки от врачей действительны год. Здесь можно не торопиться и спокойно все пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства. Но в этом списке есть анализы, которые по полису ОМС сделать нельзя. Тут и начинаются подвох: чтобы получить бесплатную услугу, надо сдать платные анализы. На основе собранных анализов заполняется выписка. Репродуктолог мне сказала, что это может сделать врач в женской консультации. Но когда я пришла с пачкой анализов к участковому гинекологу, она посмотрела на меня как на прокаженную и сказала: «Мне некогда этим заниматься». Вот так у нас повышают рождаемость в стране. Пришлось снова идти к платному репродуктологу и делать эту выписку за деньги. Следующий шаг — оформление протокола медицинской комиссии. Здесь уже гинеколог не смогла отвертеться, потому что его делают только в поликлиниках по месту жительства. После жалоб на отсутствие времени и большую бумажную нагрузку, врач сказала прийти через две недели. Спустя год мне позвонили из клиники, где планировала делать ЭКО: «Вам одобрили квоту, обновляйте все анализы по списку и приходите». Здесь уже сдавать анализы в поликлинике по месту жительства нереально. Сроки их действия — 1 месяц. Пока дождешься приема одного врача, пока другого… Время пройдет и придется сдавать все заново. Решила большинство специалистов пройти платно, чтобы сэкономить время и нервы. В назначенный день пришла со всеми анализами на прием, чтобы начать программу ЭКО. Но за год у меня произошли изменения в гормональном фоне, и мне не могут сделать процедуру бесплатно. Даже несмотря на наличие квоты. «За год такое бывает. Вас слишком долго держали в очереди. Попробуйте пересдать. Если анализы окажутся такими же, можем рассмотреть только платную процедуру ЭКО. Она стоит от 140 тысяч рублей», — развела руками врач. Стала искать информацию про других женщин, кто тоже пытается сделать ЭКО, как они этого добиваются. Неужели все проходят через эти круги ада? В социальных сетях познакомилась с жительницами других городов. К счастью, после пересдачи анализы оказались в порядке. Меня приняли в бесплатную программу ЭКО без взяток. Но осадок на душе остался. Минздрав как будто бы специально завысил нормы анализов для бесплатной процедуры, чтобы меньше пациенток подошло, и экономить бюджетные деньги. Чтобы вступить в программу на приемы врачей и анализы потребовалось еще около 40 тысяч рублей. Всего мы с мужем потратили 70 тысяч рублей. Перед операцией ко мне пришел анестезиолог. Врач не стал много спрашивать про мое самочувствие и хронические заболевания. «По квоте? Тогда здорова. По ОМС больных не допускают», — сказал анестезиолог. Но были и положительные моменты. После вступления в программу платить уже ничего не надо. Врач всегда на связи в чате в приложении клиники. На операции дают одноразовые халаты и тапочки. В палате всего два места, но со мной больше никого не было. После операции угощают чаем с печеньками. Положительный результат никто не гарантирует ни при платном ЭКО, ни при бесплатном. Остается только надеяться на лучшее. А если беременность не наступает, придется начинать все сначала. Данная колонка — это личный опыт пермячки. Опубликованный рассказ не несет цели обобщить работу всех врачей. Если у вас есть интересные истории — пишите нам в редакцию.