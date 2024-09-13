Уехал от родителей: в Екатеринбурге бесследно пропал пятилетний малыш на самокате

В Екатеринбурге не могут найти пятилетнего малыша на самокате

13 сентября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Мальчика видели последний раз примерно в 18:00 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга вечером 13 сентября пропал пятилетний мальчик, уехав от родителей на самокате во время прогулки. Искать малыша вышли спасатели и силовики. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «До настоящего времени его местонахождение неизвестно. В момент пропажи ребенок находился в районе улицы Латвийская, 56», — пояснили в ведомстве. Он был одет в темно-голубую кофту, темно-синие джинсы, синие кроссовки и серую кепку с коричневым козырьком. Сообщить информацию о пропавшем можно в отдел полиции №6 по телефону: +7(343)356-42-06. Номер волонтеров из поисково-спасательного отряда «Прорыв»: +7(900)214-70-26. Обновлено в 21:15 (19:15 по МСК) Полицейские и волонтеры оперативно нашли ребенка. С ним все в порядке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга вечером 13 сентября пропал пятилетний мальчик, уехав от родителей на самокате во время прогулки. Искать малыша вышли спасатели и силовики. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «До настоящего времени его местонахождение неизвестно. В момент пропажи ребенок находился в районе улицы Латвийская, 56», — пояснили в ведомстве. Он был одет в темно-голубую кофту, темно-синие джинсы, синие кроссовки и серую кепку с коричневым козырьком. Сообщить информацию о пропавшем можно в отдел полиции №6 по телефону: +7(343)356-42-06. Номер волонтеров из поисково-спасательного отряда «Прорыв»: +7(900)214-70-26. Обновлено в 21:15 (19:15 по МСК) Полицейские и волонтеры оперативно нашли ребенка. С ним все в порядке.