Уехал от родителей: в Екатеринбурге бесследно пропал пятилетний малыш на самокате

В Екатеринбурге не могут найти пятилетнего малыша на самокате
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург , ребенок, малыш, трава, лето, дети, мальчик
Мальчика видели последний раз примерно в 18:00 (архивное фото) Фото:

В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга вечером 13 сентября пропал пятилетний мальчик, уехав от родителей на самокате во время прогулки. Искать малыша вышли спасатели и силовики. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«До настоящего времени его местонахождение неизвестно. В момент пропажи ребенок находился в районе улицы Латвийская, 56», — пояснили в ведомстве. Он был одет в темно-голубую кофту, темно-синие джинсы, синие кроссовки и серую кепку с коричневым козырьком.

Сообщить информацию о пропавшем можно в отдел полиции №6 по телефону: +7(343)356-42-06. Номер волонтеров из поисково-спасательного отряда «Прорыв»: +7(900)214-70-26.

Обновлено в 21:15 (19:15 по МСК)

Полицейские и волонтеры оперативно нашли ребенка. С ним все в порядке.

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В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга вечером 13 сентября пропал пятилетний мальчик, уехав от родителей на самокате во время прогулки. Искать малыша вышли спасатели и силовики. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России. «До настоящего времени его местонахождение неизвестно. В момент пропажи ребенок находился в районе улицы Латвийская, 56», — пояснили в ведомстве. Он был одет в темно-голубую кофту, темно-синие джинсы, синие кроссовки и серую кепку с коричневым козырьком. Сообщить информацию о пропавшем можно в отдел полиции №6 по телефону: +7(343)356-42-06. Номер волонтеров из поисково-спасательного отряда «Прорыв»: +7(900)214-70-26. Обновлено в 21:15 (19:15 по МСК) Полицейские и волонтеры оперативно нашли ребенка. С ним все в порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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