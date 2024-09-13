Утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора для автомобилей

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Город. Курган, машины, пробка, автомобили
С 1 октября 2024 года ставка утильсбора на машины увеличится на 70-85% Фото:

В России утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобильной и специализированной техники. Согласно информации от Минпромторга РФ, с 1 октября текущего года ставка утильсбора на автомобили и прицепы будет увеличена на 70-85%.

«Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года. <…> С 1 октября <…> ставка вырастет в среднем на 70-85%, <…> в дальнейшем она будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года», — сообщили в Минпромторге.

Для транспортных средств, ввезенных в РФ до указанной даты, будут применяться старые коэффициенты при условии подачи документов до 1 ноября. В отношении дорожно-строительной техники индексация утильсбора начнется с 2025 года, предусмотрено ежегодное повышение ставки на 15%. По некоторым видам спецтехники индексация отложена до 2026 и 2028 годов.

При этом в части импорта автомобилей изменения не затрагивают льготные коэффициенты для физических лиц, которые сами ввозит в Россию машину с объемом двигателя до трех литров для личного пользования. «Решение о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора принято в отношении тех видов техники, которые серийно производятся на территории России в достаточном для обеспечения запросов внутреннего рынка объеме», — добавили в ведомстве.

Ранее эксперты объяснили, почему цены на авто в России выросли минимум на 10%. По их словам, это происходит из-за издержек, связанных с параллельным импортом и повышением утильсбора.

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В России утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года для автомобильной и специализированной техники. Согласно информации от Минпромторга РФ, с 1 октября текущего года ставка утильсбора на автомобили и прицепы будет увеличена на 70-85%. «Утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора до 2030 года. <…> С 1 октября <…> ставка вырастет в среднем на 70-85%, <…> в дальнейшем она будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года», — сообщили в Минпромторге. Для транспортных средств, ввезенных в РФ до указанной даты, будут применяться старые коэффициенты при условии подачи документов до 1 ноября. В отношении дорожно-строительной техники индексация утильсбора начнется с 2025 года, предусмотрено ежегодное повышение ставки на 15%. По некоторым видам спецтехники индексация отложена до 2026 и 2028 годов. При этом в части импорта автомобилей изменения не затрагивают льготные коэффициенты для физических лиц, которые сами ввозит в Россию машину с объемом двигателя до трех литров для личного пользования. «Решение о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора принято в отношении тех видов техники, которые серийно производятся на территории России в достаточном для обеспечения запросов внутреннего рынка объеме», — добавили в ведомстве. Ранее эксперты объяснили, почему цены на авто в России выросли минимум на 10%. По их словам, это происходит из-за издержек, связанных с параллельным импортом и повышением утильсбора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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