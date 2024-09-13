13 сентября 2024

Захарова призвала относиться к действиям Блинкена против RT как к блокчейну

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Блинкен ранее обвинил РТ в "недостаточной поддержке Украины"
Блинкен ранее обвинил РТ в "недостаточной поддержке Украины" Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске дипломатической кампании против медиагруппы RT. По её словам, такие действия американского госсекретаря следует воспринимать как блокчейн.

«Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», — заявила Захарова, реагируя на инициативу США, Великобритании и Канады. Ее слова приводит ТАСС.

Блокчейн является экосистемой, которая состоит из цепочки блоков, запускающих одну и ту же копию базы данных. Элементы связаны друг с другом специальными ключами, в которых хранятся сведения об остальных участниках схемы. Это позволяет свести на нет попытки внешнего воздействия на систему и хранить данные без рисков манипуляции. Технология используется во многих сферах, в том числе в криптовалюте.

Блинкен обвинил RT во вмешательстве в дела других государств и участии в информационных операциях. Соединённые Штаты объявили о введении санкций против лиц, предположительно связанных с этими действиями.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске дипломатической кампании против медиагруппы RT. По её словам, такие действия американского госсекретаря следует воспринимать как блокчейн. «Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», — заявила Захарова, реагируя на инициативу США, Великобритании и Канады. Ее слова приводит ТАСС. Блокчейн является экосистемой, которая состоит из цепочки блоков, запускающих одну и ту же копию базы данных. Элементы связаны друг с другом специальными ключами, в которых хранятся сведения об остальных участниках схемы. Это позволяет свести на нет попытки внешнего воздействия на систему и хранить данные без рисков манипуляции. Технология используется во многих сферах, в том числе в криптовалюте. Блинкен обвинил RT во вмешательстве в дела других государств и участии в информационных операциях. Соединённые Штаты объявили о введении санкций против лиц, предположительно связанных с этими действиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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