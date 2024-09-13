Захарова призвала относиться к действиям Блинкена против RT как к блокчейну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о запуске дипломатической кампании против медиагруппы RT. По её словам, такие действия американского госсекретаря следует воспринимать как блокчейн.
«Предлагаю относиться к действиям Блинкена как к блокчейну», — заявила Захарова, реагируя на инициативу США, Великобритании и Канады. Ее слова приводит ТАСС.
Блокчейн является экосистемой, которая состоит из цепочки блоков, запускающих одну и ту же копию базы данных. Элементы связаны друг с другом специальными ключами, в которых хранятся сведения об остальных участниках схемы. Это позволяет свести на нет попытки внешнего воздействия на систему и хранить данные без рисков манипуляции. Технология используется во многих сферах, в том числе в криптовалюте.
Блинкен обвинил RT во вмешательстве в дела других государств и участии в информационных операциях. Соединённые Штаты объявили о введении санкций против лиц, предположительно связанных с этими действиями.
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