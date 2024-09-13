США обвинили RT в недостаточной поддержке Украины в мире

Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы «Россия Сегодня», обвинив телеканал RT в недостаточной поддержке Украины на международной арене. Об этом сообщает официальный представитель Госдепартамента США Энтони Блинкен.
«Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT», — заявил Блинкен, комментируя санкции, его слова приводит РИА Новости. Как он утверждает, Вашингтон получил данные, согласно которым RT якобы обладает возможностями и участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран.
По информации от Министерства финансов США, санкции введены также против генерального директора медиагруппы Дмитрия Киселева. В рамках санкционных мер ведомство выпустило генеральную лицензию, которая требует завершения всех финансовых операций с «Россией Сегодня» к 13 ноября текущего года.
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