FT: на Западе считают, что британские Storm Shadow не окажут влияния на конфликт

Британские ракеты Storm Shadow не смогут радикально изменить стратегическую ситуацию на Украине, несмотря на решение Лондона о возможности их использования Киевом для ударов по целям на территории России. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Ракеты не стратегическая панацея для военно-стратегической ситуации, в которой находится Украина», — приводит FT слова представителя руководства одной из западных стран, который высказался на условиях анонимности. Кроме того, как отмечает издание, потенциальное разрешение бить вглубь РФ британскими ракетами не изменит позицию Германии, которая долгое время отказывается передавать Киеву свои ракеты Taurus.
Ранее британские СМИ писали, что Лондон разрешил Киеву бить ракетами вглубь России. При этом ВСУ не смогут использовать их в большом количестве. Похожие заявления появлялись в прессе и про F-16. Эксперты также отмечали, что истребители не решат проблемы ВСУ.
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