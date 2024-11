Как далеко бьют ракеты Storm Shadow, ATACMS и JASSM: какие регионы России под угрозой

New York Times: Байден разрешил Украине бить ракетами ATACMS по России

17 ноября 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Дальность полета Storm Shadow составляет около 560 километров Фото: Министерство обороны Великобритании Президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России, о чем сообщает газета The New York Times. Украина уже получила от Запада дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS. Сейчас обсуждается вопрос поставки JASSM. О том, как далеко бьют ракеты и какие регионы России окажутся под угрозой — в материале URA.RU. Байден одобрил удары по России Байден впервые разрешил ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, рассказали американские журналисты. «[Президент США] санкционировал первое использование Украиной поставленных США ракет дальнего радиуса действия. Для нанесения ударов по территории России», — цитирует NYT заявление официальных лиц. По словам источников газеты, оружие, вероятно, будет использовано против российских войск в Курской области. Согласно сообщению NYT, решение Байдена было неоднозначно воспринято его советниками. В Белом доме и вовсе отказались комментировать подобное решение. Характеристики ракет ATACMS Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS от США 17 октября 2023 года. Дальность полета этих ракет составляет от 160 до 300 километров. Благодаря системе GPS/INS они характеризуются высокой точностью и могут использоваться для атаки на различные цели. Также ATACMS хорошо совершают маневры и преодолевают противовоздушную оборону. Боевые блоки ракет могут быть кассетными или осколочно-фугасными. Так, MGM-140A ATACMS Block 1 с дальностью полета 165 километров использует кассетную боевую часть, а MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A предназначены для полета на расстояние 270 километров и имеют осколочно-фугасную боевую частью WDU-18. 12 сентября президент США Джо Байден заявил, что не допустит использования американских ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Газета The Times отметила, что Байден не против применения британских и французских ракет Storm Shadow и Scalp. Характеристики ракет Storm Shadow Storm Shadow — малозаметная тактическая ракета большой дальности. Она точно поражает цели при полете на сверхмалых высотах. Такая способность уменьшает вероятность ракеты быть обнаруженной противником, сообщают РИА Новости. Турбореактивный дозвуковой двигатель, инфракрасное самонаведение, бортовой процессор с системой GPS также позволяют Storm Shadow оставаться вне зоны обнаружения средств ПВО. Дальность полета ракеты составляет около 560 километров. 11 сентября ВСУ получили от Великобритании разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России. Запасы этих ракет сокращаются из-за их активного использования Украиной для ударов по объектам на территории Крыма. Характеристики ракет JASSM Ракеты JASSM способны поражать как стационарные, так и подвижные цели на большом расстоянии, сообщает «Взгляд». Они имеют высокую точность и большую дальность, что позволяет им поражать цели различной сложности. Благодаря малой радиолокационной заметности и сложной траектории полета JASSM могут преодолевать ПВО противника. Ракета оснащена различными средствами противодействия. Дальность ее полета составляет 370 километров. 3 сентября стало известно, что Украина может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США для ударов по территории РФ. Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщил, что окончательное решение еще не принято. Какие регионы России под угрозой Украина может ударить JASSM по территориям Смоленской области, Краснодарского края. Storm Shadow с дальностью полета 560 километров может достигнуть Московскую, Тульскую, Рязанскую, Волгоградскую области, следует из инфографики РБК. Под угрозой удара ATACMS находятся Ростовская и Воронежская области. Storm Shadow с дальностью полета 560 километров может достигнуть Московскую область РБК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России, о чем сообщает газета The New York Times. Украина уже получила от Запада дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS. Сейчас обсуждается вопрос поставки JASSM. О том, как далеко бьют ракеты и какие регионы России окажутся под угрозой — в материале URA.RU. Байден впервые разрешил ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, рассказали американские журналисты. «[Президент США] санкционировал первое использование Украиной поставленных США ракет дальнего радиуса действия. Для нанесения ударов по территории России», — цитирует NYT заявление официальных лиц. По словам источников газеты, оружие, вероятно, будет использовано против российских войск в Курской области. Согласно сообщению NYT, решение Байдена было неоднозначно воспринято его советниками. В Белом доме и вовсе отказались комментировать подобное решение. Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS от США 17 октября 2023 года. Дальность полета этих ракет составляет от 160 до 300 километров. Благодаря системе GPS/INS они характеризуются высокой точностью и могут использоваться для атаки на различные цели. Также ATACMS хорошо совершают маневры и преодолевают противовоздушную оборону. Боевые блоки ракет могут быть кассетными или осколочно-фугасными. Так, MGM-140A ATACMS Block 1 с дальностью полета 165 километров использует кассетную боевую часть, а MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A предназначены для полета на расстояние 270 километров и имеют осколочно-фугасную боевую частью WDU-18. 12 сентября президент США Джо Байден заявил, что не допустит использования американских ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Газета The Times отметила, что Байден не против применения британских и французских ракет Storm Shadow и Scalp. Storm Shadow — малозаметная тактическая ракета большой дальности. Она точно поражает цели при полете на сверхмалых высотах. Такая способность уменьшает вероятность ракеты быть обнаруженной противником, сообщают РИА Новости. Турбореактивный дозвуковой двигатель, инфракрасное самонаведение, бортовой процессор с системой GPS также позволяют Storm Shadow оставаться вне зоны обнаружения средств ПВО. Дальность полета ракеты составляет около 560 километров. 11 сентября ВСУ получили от Великобритании разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по России. Запасы этих ракет сокращаются из-за их активного использования Украиной для ударов по объектам на территории Крыма. Ракеты JASSM способны поражать как стационарные, так и подвижные цели на большом расстоянии, сообщает «Взгляд». Они имеют высокую точность и большую дальность, что позволяет им поражать цели различной сложности. Благодаря малой радиолокационной заметности и сложной траектории полета JASSM могут преодолевать ПВО противника. Ракета оснащена различными средствами противодействия. Дальность ее полета составляет 370 километров. 3 сентября стало известно, что Украина может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США для ударов по территории РФ. Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщил, что окончательное решение еще не принято. Украина может ударить JASSM по территориям Смоленской области, Краснодарского края. Storm Shadow с дальностью полета 560 километров может достигнуть Московскую, Тульскую, Рязанскую, Волгоградскую области, следует из инфографики РБК. Под угрозой удара ATACMS находятся Ростовская и Воронежская области.